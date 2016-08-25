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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Депутат горсовета Уфы намерен судиться из-за сноса детской площадки

Наталья КУЗНЕЦОВА // 25.08.2016
Александр Баутский обвиняет в незаконных действиях председателя сельсовета поселка, в котором сам живет.

Депутат горсовета Уфы Александр Баутский планирует обратиться в суд из-за сноса детской площадки в поселке Зубово, в котором он живет. Зону отдыха для детей он построил совместно с владельцами еще семи домов в поселке. Однако месяц назад площадку неожиданно снесли. Местный председатель сельсовета объяснил это тем, что получил предписание ГИБДД.

Детскую площадку построили шесть с половиной лет назад. И все это время она никому не мешала. Помимо этого, также на собственные средства, Баутский и его соседи благоустроили территорию и построили в поселке дорогу.

- Когда мы решили провести такие работы, я лично отнес протокол Муталову, - рассказал «Медиакорсети» Александр Баутский. – Мы имели на это право согласно ФЗ 131, все наши действия были согласованы с председателем сельсовета, он дал на это добро. И дорогу, и площадку мы построили, и все эти годы не было никаких проблем. Поскольку дороги нашей в генплане не было, то она была оформлена как межквартальный проезд. В последствии мы установили здесь "лежачего полицейского" и ограждения. По дороге могли ездить все. Единственное, был запрещен проезд большегрузов, чтобы они не разрушили дорогу.

Все эти годы никаких проблем не было: и площадка, и дорога использовались по назначению, и никому не мешали. Однако около месяца назад, днем,  когда большинство жителей поселка были в городе на работе, детскую площадку снесли. Как пояснили жителям поселка, сделано это было по распоряжению Муталова.

- Он утверждает, что у него есть предписание ГИБДД, - возмущается Баутский. – Но как можно снести площадку по предписанию ГИБДД, ведь его, во-первых, нужно было показать нам, во-вторых, даже если решение ГИБДД обоснованно, сносить без решения суда площадку никто не имел права.

Лично для Баутского ситуация усугбляется тем, что часть жителей в произошедшем винит именно его.

- Площадка была расположена ближе всего к моему дому, - поясняет Баутский. – Соответственно, меня, конечно, беспокоил шум, который с нее доносился. Но абсолютно честно могу заявить, что я ни разу не говорил ничего против. А теперь люди смотрят на меня и в открытую спрашивают: что мы вам сделали, зачем вы так поступили.

На днях депутат планирует обратиться в суд с иском о признании действий Муталова незаконными. Также жители Зубово намерены написать коллективное письмо на имя главы региона Рустэм Хамитова.

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