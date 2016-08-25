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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Местная власть в Башкирии препятствует избирательной кампании в Госдуму - депутаты// 25.08.2016
Журналистам об этом сегодня рассказали депутаты Госсобрания, баллотирующиеся в парламент.
Фото: Азат Гиззатуллин
На пресс-конференции в агентстве «Башинформ» политобозреватель «Медиакорсети» спросил у участников встречи, не испытывают ли они давления со стороны местных властей.
При этом, как отметила Шагапова, для одной из партий встречи с избирателями местной властью организуются и иногда проходят даже как концерты, что, по ее мнению, является нарушением выборного законодательства. Депутат подчеркнула, что ее команда фиксирует все нарушения, о которых она расскажет после 18 сентября. На вопрос, есть ли смысл махать кулаками после драки и может ли парламентарий предоставить информагентству документальные подтверждения нарушений, Шагапова обещала подумать.
Коллега Руфины Шагаповой по депутатскому корпусу Ильдар Исангулов, выдвинутый в Госдуму партией «Яблоко», привел свой пример.
Нашего коллегу мы также попросили поделиться с нами фактами нарушений выборного законадательства. Ильдар Исангулов сказал, что если появятся документальные подтверждения, он готов их выносить в публичное пространство.
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