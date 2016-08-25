Местная власть в Башкирии препятствует избирательной кампании в Госдуму - депутаты

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Журналистам об этом сегодня рассказали депутаты Госсобрания, баллотирующиеся в парламент.

Фото: Азат Гиззатуллин

На пресс-конференции в агентстве «Башинформ» политобозреватель «Медиакорсети» спросил у участников встречи, не испытывают ли они давления со стороны местных властей.

- Административное давление присутствует сплошь и рядом. Иногда власть на местах ведет себя так глупо, что просто диву даешься. Порой доходит до абсурда, - сказала депутат Госсобрания Башкирии, кандидат в депутаты Госдумы от партии «Зеленых» Руфина Шагапова. – Нам не дают встречаться с избирателями, под разными предлогами не выделяют помещения. И все это проделывают с депутатами Госсобрания. Тогда можно представить, с какими сложностями встречаются кандидаты, не обладающие нашим статусом.

При этом, как отметила Шагапова, для одной из партий встречи с избирателями местной властью организуются и иногда проходят даже как концерты, что, по ее мнению, является нарушением выборного законодательства. Депутат подчеркнула, что ее команда фиксирует все нарушения, о которых она расскажет после 18 сентября. На вопрос, есть ли смысл махать кулаками после драки и может ли парламентарий предоставить информагентству документальные подтверждения нарушений, Шагапова обещала подумать.

Коллега Руфины Шагаповой по депутатскому корпусу Ильдар Исангулов, выдвинутый в Госдуму партией «Яблоко», привел свой пример.

– Начинаешь звонить, договариваться насчет баннеров. О размещении и так далее. Только узнают фамилию и принадлежность к партии, вежливо обещают перезвонить и пропадают. Местная власть издевается не только над кандидатами, но и над своими жителями, которые и так уже потеряли доверие к выборами и к власти, - сказал Исангулов.

Нашего коллегу мы также попросили поделиться с нами фактами нарушений выборного законадательства. Ильдар Исангулов сказал, что если появятся документальные подтверждения, он готов их выносить в публичное пространство.