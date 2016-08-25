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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Уфимцы решили протестовать против переселения из центра в Шакшу// 25.08.2016
Люди не согласны уезжать из центра города.
Жители дома 41 по улице Чернышевского в Уфе находятся в отчаянии: в любой день их могут выселить. Дело в том, что их расселяют, но единственное, что им предложили - это переезд в Шакшу. А это самый отдаленный от центра микрорайон города.
Других вариантов нет, твердят в муниципальной «Службе сноса и расселения». Но комната в центре города стоит в несколько раз дороже чем то, что предлагают уфимцам.
Жительница этого дома Маргарита Яковлева рассказывает, что их дом сняли с кадастрового учета еще в 90-х годах, но квартиры тогда люди не получили. Так и жили без особых удобств, им даже отказали в проведении канализации.
- Нам сказали, если мы не согласимся, то придут с приставами и будут выселят так, - рассказывает Маргарита Яковлева. - Моя комната стоит 1 млн 200 тысяч рублей, они мне предлагают жилье за 600 тысяч, это вообще грабеж.
Всего в доме 12 комнат, кто-то проживает один, а кто-то с детьми. Сейчас жильцы обратились за помощью к депутатам, чтобы те подготовили депутатский запрос. А те, у кого жилье уже было приватизировано, решили обращаться в суд.
Закон в данном случае не на стороне этих горожан. Согласно статье 89 Жилищного кодекса РФ: "Другое жилое помещение по договору социального найма должно быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в границах данного населенного пункта. В случаях, предусмотренных федеральным законом, такое предоставляемое жилое помещение с согласия в письменной форме граждан может находиться в границах другого населенного пункта субъекта Российской Федерации, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение".
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