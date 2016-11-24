|
24 ноября, четверг
|
ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии налоговиков попросили подписаться на «Единую Россию»// 24.11.2016
К сотрудникам региональной налоговой службы с письмом обратился Константин Толкачев.
Как стало известно ИА «Медиакорсеть», сотрудникам региональной налоговой службы рекомендовали подписаться на газету «Единая Россия». Копия обращения спикера Курултая Константина Толкачева к руководителю управления Федеральной налоговой службы по РБ Марату Вахитову имеется в распоряжении редакции.
В письме Контстантин Толкачев поздравляет Марата Вахитова с победой регионального отделения партии «Единая Россия» на прошедших выборах в Госдуму, а также просит организовать подписку на партийную газету.
- Наша с вами общая работа в предвыборный период показала, что средства массовой информации оказывают огромное влияние на настроение людей и помогают жителям республики определиться в своем выборе, - пишет в письме главному налоговику Башкирии Константин Толкачев. – Сегодня газета «Единая Россия – Башкортостан», являясь мощным рычагом агитационно-пропагандистской работы регионального отделения партии, стала лидером среди общественно-политических изданий региона, партийной газете доверяют и прислушиваются.
В письме также говорится о том, что единственным источником для издания является подписка. Сейчас проходит подписная компания на первое полугодие 2017 года.
- Просим вас, уважаемый Марат Мусаевич, поддержать газету и организовать подписку в подведомственной вам организации, - следует из письма.
Также в распоряжении редакции имеется служебная записка, направленная начальникам отделов УФСН по РБ. В ней говорится о том, что «по поручению руководителя управления в срок до 30.11.2016 необходимо организовать подписку на газету».
Один из источников «Медиакорсети» из налоговой службы рассказал, что с сотрудников обязали собрать по 35 рублей.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
24.11.2016 // 5-Я КОЛОНКА
Прогнут ли Памфилову?
24.11.2016 // ФОТОФАКТ
В Башкирии чиновники «присягнули» африканской стране
24.11.2016 // СПОРТ
В Уфе состоится футбольный матч с народными гуляниями
24.11.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии долги по заработной плате превысили 560 миллионов
24.11.2016 // СЕГО ДНЯ
В Башкирии увеличат квоты на ЭКО - Анвар Бакиров
24.11.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Уфимцам доступны квартиры с видом на Белую за 1 млн 550 тыс руб.
23.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Архзащита Уфы возмущена расселением домов на улице Гоголя
23.11.2016 // СПОРТ
Стало известно, сколько денег выделят на организацию «Матча звезд КХЛ»
5-Я КОЛОНКА
Адвокат, представитель партии "Яблоко" на выборах Рустам Мулюков рассуждает о том, доведут ли проверку выборов в Башкирии до конца.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте