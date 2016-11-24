В Башкирии налоговиков попросили подписаться на «Единую Россию»

Рустэм БАШКИРЦЕВ

К сотрудникам региональной налоговой службы с письмом обратился Константин Толкачев.

Как стало известно ИА «Медиакорсеть», сотрудникам региональной налоговой службы рекомендовали подписаться на газету «Единая Россия». Копия обращения спикера Курултая Константина Толкачева к руководителю управления Федеральной налоговой службы по РБ Марату Вахитову имеется в распоряжении редакции.

В письме Контстантин Толкачев поздравляет Марата Вахитова с победой регионального отделения партии «Единая Россия» на прошедших выборах в Госдуму, а также просит организовать подписку на партийную газету.

- Наша с вами общая работа в предвыборный период показала, что средства массовой информации оказывают огромное влияние на настроение людей и помогают жителям республики определиться в своем выборе, - пишет в письме главному налоговику Башкирии Константин Толкачев. – Сегодня газета «Единая Россия – Башкортостан», являясь мощным рычагом агитационно-пропагандистской работы регионального отделения партии, стала лидером среди общественно-политических изданий региона, партийной газете доверяют и прислушиваются.

В письме также говорится о том, что единственным источником для издания является подписка. Сейчас проходит подписная компания на первое полугодие 2017 года.

- Просим вас, уважаемый Марат Мусаевич, поддержать газету и организовать подписку в подведомственной вам организации, - следует из письма.

Также в распоряжении редакции имеется служебная записка, направленная начальникам отделов УФСН по РБ. В ней говорится о том, что «по поручению руководителя управления в срок до 30.11.2016 необходимо организовать подписку на газету».

Один из источников «Медиакорсети» из налоговой службы рассказал, что с сотрудников обязали собрать по 35 рублей.