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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии ветерану войны не дают денег на фундамент дома// 24.10.2016
Пожилой мужчина просит помочь материально, но чиновники отвечают отписками.
В Башкирии чиновники отказываются помогать 88-летнему ветерану Великой Отечественной войны Халику Нугаеву. У пенсионера сгнил фундамент у дома, и он просит помочь материально. Однако и районные и республиканские власти отказываются помогать ветерану, ссылаясь на то, что на это нет денег.
Фундамент под домом Халика Сабитовича в деревне Удряк Чишминского район Башкирии окончательно разрушился в прошлом году. Именно тогда он и обратился в местный сельсовет.
- На ремонт фундамента нужно 110 тысяч рублей, - рассказал «Медиакорсети» сын ветерана Ирек Нугаев. – Мы обратились сначала в сельсовет, потом в район, везде отказали, пришли отписки, что нет денег. Написали главе региона Рустэму Хамитову, оттуда ответ спустили в администрацию района. Толку никакого нет.
Последние несколько лет республиканские чиновники стабильно отчитываются о том, что обеспечивают жильем участников Великой Отечественной войны. Ветеран же из Чишминского района даже не просит квартиру, ему всего лишь нужно помочь с фундаментом, чтобы он мог продолжать жить в своем доме 1950-х годов постройки.
- До выборов к коммунистам обращались, обещали помочь, - сокрушается Ирек. – Выборы прошли, никому мы не нужны, а властям мы и раньше были не нужны. Что теперь делать не знаем.
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