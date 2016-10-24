В Башкирии ветерану войны не дают денег на фундамент дома

Наталья КУЗНЕЦОВА

Пожилой мужчина просит помочь материально, но чиновники отвечают отписками.

В Башкирии чиновники отказываются помогать 88-летнему ветерану Великой Отечественной войны Халику Нугаеву. У пенсионера сгнил фундамент у дома, и он просит помочь материально. Однако и районные и республиканские власти отказываются помогать ветерану, ссылаясь на то, что на это нет денег.

Фундамент под домом Халика Сабитовича в деревне Удряк Чишминского район Башкирии окончательно разрушился в прошлом году. Именно тогда он и обратился в местный сельсовет.

- На ремонт фундамента нужно 110 тысяч рублей, - рассказал «Медиакорсети» сын ветерана Ирек Нугаев. – Мы обратились сначала в сельсовет, потом в район, везде отказали, пришли отписки, что нет денег. Написали главе региона Рустэму Хамитову, оттуда ответ спустили в администрацию района. Толку никакого нет.

Последние несколько лет республиканские чиновники стабильно отчитываются о том, что обеспечивают жильем участников Великой Отечественной войны. Ветеран же из Чишминского района даже не просит квартиру, ему всего лишь нужно помочь с фундаментом, чтобы он мог продолжать жить в своем доме 1950-х годов постройки.

- До выборов к коммунистам обращались, обещали помочь, - сокрушается Ирек. – Выборы прошли, никому мы не нужны, а властям мы и раньше были не нужны. Что теперь делать не знаем.