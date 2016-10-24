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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В Башкирии главой исполкома «Единой России» стал Руслан Гизатуллин

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 24.10.2016
Свои полномочия он пока будет осуществлять в статусе временно исполняющего обязанности

Фото: https://akbuzat-ufa.ru

Сегодня сотрудникам регионального исполкома «Единой России» был представлен новый руководитель Руслан Гизатуллин, Свои обязанности он пока будет исполнять в статусе врио.

- Такой статус это  обязательная процедура, своего рода испытательный срок, - пояснил нам в телефонном разговоре экс-руководитель исполкома, депутат Госдумы Рамзил Ишсарин, - Этот срок может длиться от трех месяцев до года и после этого уже решением президиума Генерального совета партии принимается окончательное решение.
Сам господин Гизатуллин пока для комментариев недоступен, но  в пресс – службе отделения партии пообещали, что к концу дня обязательно дадут мнение нового руководителя по его назначению

Наша справка:

Руслан Гизатуллин родился 24 декабря 1976 года

Закончил факультет ветеринарной медицины Башкирского аграрного университета и факультет государственного и муниципального управления Башкирской академии госслужбы. Кандидат наук. Занимал должности председателя председателя профсоюзной организации студентов и аспирантов БГАУ,  заместителя министра молодежной политики и спорта республики.

С марта 2013 года - генеральный директор ипподрома «Акбузат»

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