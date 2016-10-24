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Администрация Бурзянского района Башкирии покупает дорогой внедорожник// 24.10.2016
Новый полноприводный Nissan X-TRAIL поможет администрации Бурзянского района лучше выполнять свои обязанности.
Администрация Бурзянского района Башкирии объявила тендер на поставку люксового внедорожника Nissan X-TRAIL. На эти нужды в администрации готовы потратить 1,7 млн рублей.
Не смотря на дефицитный бюджет района, администрация не готова ездить на простенькой версии автомобиля, и доплачивает 400 тысяч за кнопку запуска двигателя, датчики дождя и света, видеосистему кругового обзора, хромированные ручки дверей, электропривод крышки багажника и автозатемняющиеся зеркала.
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