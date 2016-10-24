Администрация Бурзянского района Башкирии покупает дорогой внедорожник

21.10.2016

Странная проверка ЦИК: в Уфе не могут посмотреть видео с выборов Второй день подряд в ТИК Демского района Уфы комиссия не может посчитать явку по видеозаписи в день голосования.

20.10.2016

В Уфе проверка видеозаписей выборов натолкнулась на ТИК За три часа работы удалось просмотреть всего несколько минут видеозаписей.

18.10.2016

Минспорта Башкирии передал хоккей в Центр В Башкирии продолжается конфликт между двумя федерациями хоккея.

18.10.2016

Наблюдателей из Башкирии приняли члены ЦИК России Граждане рассказали о том, какие нарушения они зафиксировали в День Единого голосования.

16.10.2016

В Амзе вопреки протесту жителей снесли здание дома культуры Власти обещали сделать в здании ремонт, но вместо этого отдали его частнику.

14.10.2016

На должность главы Нефтекамска претендуют три кандидата Помимо прежнего главы в списке руководитель местного МУПа и председатель комитета по управлению собственностью.

14.10.2016

Прокуратура удовлетворила жалобу уфимских ученых Они недовольны отказом в возбуждении уголовного дела на своего бывшего руководителя.