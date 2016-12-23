Путин о досрочных выборах президента России: Это нецелесообразно

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Фото: http://kremlin.ru/

Отвечая на пресс – конференции на вопрос Ходжа Нэйтана, корреспондента The Wall Street Journal: возможно ли, что в следующем году состоятся досрочные выборы президента? Владимир Путин сперва пошутил: «А в какой стране»

И подчеркнул, что «это возможно, но нецелесообразно».