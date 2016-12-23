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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Путин о досрочных выборах президента России: Это нецелесообразно

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 23.12.2016

Фото: http://kremlin.ru/

Отвечая на  пресс – конференции на вопрос  Ходжа Нэйтана, корреспондента  The Wall Street Journal: возможно ли, что в следующем году состоятся досрочные выборы президента? Владимир Путин сперва пошутил: «А в какой стране»

И подчеркнул, что «это возможно, но нецелесообразно». 

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