Глава Башкирии вручил дипломы лучшим терапевтам республики

Злата ЗУКОВИЧ

Также дипломы получил коллектив женской консультации №2.

Фото: http://www.pravitelstvorb.ru/

Вчера, 22 декабря, Рустэм Хамитов встретился с участковыми врачами, которые вошли в список 500 лучших терапевтов России, как сообщают в пресс-службе правительства республики.

18 октября этого года опубликован первый в стране рейтинг деятельности участковых врачей-терапевтов и врачей общей практики, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь. Врачей оценивали по таким показателям, как смертность, число пройденных диспансеризаций, вызовов скорой помощи и госпитализации. Глава республики вручил дипломы врачам, вошедшим в ТОП-500 лучших терапевтов России и коллективу женской консультации №2 родильного дома №3 за победу в номинации «Лучшая женская консультация» в конкурсе лучшей медицинской организации акушерско-гинекологического профиля Приволжского федерального округа.