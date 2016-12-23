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23 декабря, пятница
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Глава Башкирии вручил дипломы лучшим терапевтам республики// 23.12.2016
Также дипломы получил коллектив женской консультации №2.
Фото: http://www.pravitelstvorb.ru/
Вчера, 22 декабря, Рустэм Хамитов встретился с участковыми врачами, которые вошли в список 500 лучших терапевтов России, как сообщают в пресс-службе правительства республики.
18 октября этого года опубликован первый в стране рейтинг деятельности участковых врачей-терапевтов и врачей общей практики, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь. Врачей оценивали по таким показателям, как смертность, число пройденных диспансеризаций, вызовов скорой помощи и госпитализации. Глава республики вручил дипломы врачам, вошедшим в ТОП-500 лучших терапевтов России и коллективу женской консультации №2 родильного дома №3 за победу в номинации «Лучшая женская консультация» в конкурсе лучшей медицинской организации акушерско-гинекологического профиля Приволжского федерального округа.
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