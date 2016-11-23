|
23 ноября, среда
|
ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Архзащита Уфы возмущена расселением домов на улице Гоголя// 23.11.2016
По мнению общественников здания представляют большую историческую и культурную ценность.
Активисты общественного движения «Архзащита Уфы» возмущены начавшимся расселением домов на ул. Гоголя, 22, 24, 26 и 28. Год назад они участвовали в общественных слушаниях по застройке на данной территории и указали на архитектурную и мемомориальную ценность зданий. Однако на днях жители домов все-таки получили уведомления о расселении.
Среди зданий, попавших под расселение, - дома Гурылева, два дома усадьбы Рябининых и усадьба Гиневских. Все четыре объекта не находятся на госохране, так как не входят в реестр объектов культурного наследия. Однако общественники убеждены, что расселять здания все равно нельзя.
Архзащита предлагала на данном участке улицы Гоголя создать музейно-архитектурный компекс, запретив вмешательства любых коммерческих структур. Вместо этого здесь планируется построить новое здание арбитражного суда и жилой дом.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
23.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Архзащита Уфы возмущена расселением домов на улице Гоголя
23.11.2016 // СПОРТ
Стало известно, сколько денег выделят на организацию «Матча звезд КХЛ»
23.11.2016 // СПОРТ
«Советский спорт» пригласил в гости звезду смешанных единоборств
23.11.2016 // СЕГО ДНЯ
Администрацию Уфы оштрафовали за колею на «Салаватке»
23.11.2016 // ХРОНОГРАФ
В Уфе проходит финал 15-го юбилейного конкурса «ТЭФИ – Регион»
23.11.2016 // ПУЛЬС
Завтра совет директоров «Башнефти» рассмотрит оферту «Роснефти»
23.11.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Ивановской области отметили 100-летие Михаила Дудина, друга Мустая Карима
23.11.2016 // ПУЛЬС
На пристрой к онкодиспансеру в Уфе потратят более 1,6 миллиарда
5-Я КОЛОНКА
Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассказывает о конфликте в хоккее.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте