Вхождение «Башнефти» в «Роснефть» - одно из главных событий 2016 года: Толкачев

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Выборы в Госдуму и прекращение падения экономики спикер парламента также включил в число событий уходящего года

Фото: Азат Гиззатуллин

В число самых важных событий уходящего входит остановка падения экономики, заявил председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев, отвечая на вопрос политобозревателя «Медиакорсети»

- Экономика Башкортостана конечно не автономна от российской. С субъектами страны нас связывают тысячи, и мы не можем в республике создать некий остров благополучия, - считает спикер парламента. - Как и все субъекты страны, мы на себе ощутили санкции, невостребованность нашей продукции в ряде случаев. Сейчас с этого дна будем выбираться на поверхность.

Вхождение нефтяной компании «Башнефть» в состав «Роснефти», по мнению Толкачева также имеет ключевой значение для экономического и социального благополучия.

- Плюсов здесь больше, чем минусов. Надеюсь, скоро мы почувствуем изменения к лучшему, которые будут связаны с появлением самой крупной нефтяной компании мира на нашем рынке. На завершающей стадии находится подписание соглашения между Башкирии и «Роснефтью», где будут учтены все интересы республики, - считает председатель Госсобрания.

В политической сфере самым важным событием стали выборы в Госдуму. По словам Константина Толкачева в «республике процедура была прозрачной, и ни одна из жалоб о нарушении не получила судебного дела».