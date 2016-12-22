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Вхождение «Башнефти» в «Роснефть» - одно из главных событий 2016 года: Толкачев// 22.12.2016
Выборы в Госдуму и прекращение падения экономики спикер парламента также включил в число событий уходящего года
Фото: Азат Гиззатуллин
В число самых важных событий уходящего входит остановка падения экономики, заявил председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев, отвечая на вопрос политобозревателя «Медиакорсети»
Вхождение нефтяной компании «Башнефть» в состав «Роснефти», по мнению Толкачева также имеет ключевой значение для экономического и социального благополучия.
В политической сфере самым важным событием стали выборы в Госдуму. По словам Константина Толкачева в «республике процедура была прозрачной, и ни одна из жалоб о нарушении не получила судебного дела».
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