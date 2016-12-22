Вице-мэр Уфы выиграл у своего предшественника дело о защите чести и достоинства

Ольга КОРЗИК

Теперь Владиславу Никитину придется выплатить Александру Филиппову 50 тысяч рублей.

Фото: Кристина Дейнеко

В Нуримановском районном суде Башкирии завершилось рассмотрение дела по иску первого замглавы администрации Уфы Александра Филиппова к его предшественнику Владиславу Никитину, сообщает Коммерсантъ-Башкортостан.

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации господин Филиппов подал в Октябрьский районный суд Уфы, однако позже оно было перенаправлено в районный суд.

Александр Филиппов просил признать недействительными и прочащими сведения, которые Владислав Никитин озвучил в телепередаче «Момент Истины».

В сюжете была представлена информация о том, что Александр Филиппов, который курирует в мэрии строительный и имущественный блоки вопросов, рекомендует застройщикам судиться с мэрией города. Для этого он предлагает услуги своего близкого юриста, депутата горсовета Уфы Вадима Рамазанова. Если застройщики отказываются от этих услуг, то они попадают под банкротство.

Программа вышла в эфир 15 августа.

Райсуд удовлетворил заявление вице-мера лишь частично. Он постановил взыскать с господина Никитина 50 тыс руб, а не 1 млн руб, который требовал истец.

Юридических претензий к передаче «Момент Истины» у господина Филиппова не было.

Бывший вице-мэр Уфы Владислав Никитин заявил Медиакорсети, что он с решением суда не согласен и будет его обжаловать.