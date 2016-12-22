Дольщики ЖК «Юл-ай» вышли с пикетами к дому правительства в Уфе

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Холодная погода им не помешала.

Дольщики жилого комплекса «Юл-ай» провели сегодня одиночный пикет у Дома правительства в Уфе. Они хотят, чтоб застройщику (ООО «Завод Промсталь» - прим. ред.) выдали разрешение на завершение строительства жилого дома литер 6 по улице Айская, 39.

- С плакатами мы стоим уже в течение трех недель, - рассказывает одна из дольщиц, участница пикета Алина Абзалилова.

По словам дольщиков, свои дома они должны были получить еще во втором квартале 2015 года.

- На дворе уже 2017 год, а квартиры мы так и не получили. По факту сейчас наш дом по улице Айская, 39 стоит уже под крышей. Построены две секции: одна –десятиэтажная, сейчас она полностью закрыта, вторая – шестнадцатиэтажная, она так же стоит под крышей, но на двух последних этажах не хватает кирпичной кладки, окон нет, - говорит Алина.

По ее словам, застройщик от своих обязанностей не отказывается, но из-за многолетних споров с администрацией города строительство остановлено.

- С просьбой решить этот вопрос мы неоднократно обращались к заместителю мэра города Александру Филиппову, потому что застройщик готов начать строительство хоть сегодня, а мы хотим получить свои квартиры. Но нас уже который год отправляют на круги судов, - рассказывает Алина.

Куда мы только не обращались с просьбой помочь нам, - продолжает она. Но реакции никакой нет. Власти нас игнорируют. Сейчас мы узнали, что в правительство республики приехали проверяющие из Москвы, мы хотим привлечь их внимание.

Жилой комплекс «Юл-Ай» расположился в квартале Айская-Брестская и Сун-Ят-Сена в Кировском районе Уфы. Застройщиком этого жилого комплекса является ООО «Завод Промсталь». По данным газеты «Коммерсантъ-Уфа», эта компания через членов семьи управляется бывшим замглавы администрации города Владиславом Никитиным. Компания на протяжении ряда лет не может получить разрешение на строительство жилья в этом квартале. Юридическое основание для этого – застройщик начал строительство без оформления полного пакета разрешительных документов.

Застройщик через суд пытался обязать мэрию продлить до 2019 года договор развития указанной территории, который был подписан в 2011 году. Однако Арбитражный суд Башкирии отказал в этом иске.