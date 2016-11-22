В Уфе в квартале «На Успенской» застройщик четыре года расселяет дом из восьми квартир

Наталья КУЗНЕЦОВА

Пока людям не предлагают нового жилья, они вынуждены терпеть пыль, грязь и шум стройки

Фото: Кристина Дейнеко

Публикация Медиакорсети о жалобе жительницы дома на ул. Коммунистической, 107/109 Маргариты Зевакиной вызвала недовольство застройщика квартала. Женщина утверждала, что застройщик - компания «Первый трест» - не занимается расселением старого дома, и люди в этой безвыходной ситуации вынуждены терпеть все неудобства от стройки. «Первый трест» однако обратился в редакцию Медиакорсети, заявив, что информация не достоверна и потребовал опровержения. В качестве доказательства застройщик предоставил список собственников квартир дома на ул. Коммунистической и уведомления о расселении, которые им рассылались четыре года назад. По данным компании, женщины по имени Маргарита Зевакина в числе собственников нет вообще.

Однако все оказалось совсем не так, как рассказывают в компании. Женщина проживает в доме и является собственником одной из квартир в нем. Просто два года назад она сменила фамилию, так как вышла замуж. Однако застройщику об этом неизвестно.

- Ничего удивительного в этом нет, - усмехается Маргарита. - Ведь они не занимаются расселением, поэтому и не знают, что мои данные изменились. Все документы на собственность тоже переоформлены, поэтому это никакая не проблема, просто им до нас нет никакого дела.

В уведомлении о расселении, которое предоставила компания, как выяснилось, стоит подпись матери Маргариты. Сама она ничего не подписывала и не получала. Однако ее больше возмущает не это.

- С 2012 года не предпринималось никаких действий, - говорит Маргарита. - Уведомление от 2012 года ни о чем не говорит, они не занимаются расселением. Если они утверждают обратное, пусть подтвердят все документально, что они предлагали собственникам, от каких предложений собственники отказались. Мы ходили в 2012 году к ним на «переговоры», они сказали нам искать варианты квартир для расселения, оценили предварительно квартиру. И на этом все и закончилось.

Уведомление о расселении, которым сейчас оперирует застройщик, пытаясь доказать свою правоту, помимо прочего оказывается еще и недействительно. Прошло слишком много времени. Юрист, к которому обращалась Маргарита, утверждает это на основании постановления Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 г. N 14 и ч.9 ст.32 Жилищного кодекса РФ.

В «Первом тресте» повторно комментировать ситуацию отказались. Исполнительный директор компании Рафаэль Загидуллин заявил корреспонденту, что по телефону общаться он не согласен. Однако на предложение о встрече в течение дня ответил отказом, сославшись на занятость.