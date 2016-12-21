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21 декабря, среда
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Горсовет Уфы решил показать, что открыт для журналистов// 21.12.2016
Депутаты упростили порядок аккредитации СМИ на заседания.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Депутаты уфимского горсовета в ответ на просьбу уфимских журналистов открыть для СМИ заседания рабочих комиссий, решили упростить порядок аккредитации. Сегодня они внесли изменения в положение от мая 2012 года.
Теперь СМИ не обязаны будут предоставлять свидетельство о госрегистрации и выписку из единого госреестра юридических лиц. Достаточно будет просто обратиться в пресс-службу совета. Также отменены лимиты на аккредитацию и специальные аккредитационные карты.
Представляя проект положения, председатель совета Валерий Трофимов отметил, что республиканские органы власти давно работают по упрощенной процедуре аккредитации.
Просьба журналистов открыть комиссии для СМИ по-прежнему остается без ответа. Напомним, в разговоре с журналистами, Трофимов выразил опасение, что они могут «услышать там много нехорошего».
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