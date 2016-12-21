21 декабря, среда
ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Горсовет Уфы решил показать, что открыт для журналистов

Наталья КУЗНЕЦОВА // 21.12.2016
Депутаты упростили порядок аккредитации СМИ на заседания.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Депутаты уфимского горсовета в ответ на просьбу уфимских журналистов открыть для СМИ заседания рабочих комиссий, решили упростить порядок аккредитации. Сегодня они внесли изменения в положение от мая 2012 года.

Теперь СМИ не обязаны будут предоставлять свидетельство о госрегистрации и выписку из единого госреестра юридических лиц. Достаточно будет просто обратиться в пресс-службу совета. Также отменены лимиты на аккредитацию и специальные аккредитационные карты.

Представляя проект положения, председатель совета Валерий Трофимов отметил, что республиканские органы власти давно работают по упрощенной процедуре аккредитации.

Просьба журналистов открыть комиссии для СМИ по-прежнему остается без ответа. Напомним, в разговоре с журналистами, Трофимов выразил опасение, что они могут «услышать там много нехорошего».

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ИГРЫ ПАТРИОТОВ

21.12.2016
Депутат Курултая Башкирии рассказал о сути конфликта ходоков из Башкирии
19 декабря жители Чишминского района республики объявили голодовку.

21.12.2016
Земельный закон и многодетные семьи Башкирии
Как в республике выполняют майские указы президента России Владимира Путина.

21.12.2016
Глава Башкирии поздравил работников органов безопасности
Он выразился со словами особой признательности к ветеранам органов безопасности.

20.12.2016
Ходоки из Башкирии переместились с Красной площади на Горбатый мост
Они требуют отставки главы Чишминского района.

19.12.2016
Жители Башкирии вышли на Красную площадь и объявили голодовку
Они требуют отставки главы Чишминского района.

19.12.2016
Правительство России одобрило предложение Госсобрания по Жилищному кодексу
Башкирские депутаты предложили сократить срок выбора собственниками способа управления домом.

16.12.2016
В Уфе жители Зеленой рощи протестуют против строительства «Пятерочки»
Новый магазин лишил их парковки, а мусорные контейнеры установили, нарушив санитарные нормы.

15.12.2016
В Башкирии школьники ходят в школу в темноте и по бездорожью
Активисты ОНФ проверили состояние наружного освещения вблизи образовательных учреждений.

14.12.2016
В 2016 году в Башкирии выявлено семь вооружённых группировок
В Москве Национальный антитеррористический комитет подвёл итоги года.

13.12.2016
Что стоит за бунтом депутатов Кугарчинского района Башкирии
Депутаты райсовета, уволившие прежнего руководителя региона, выбрали нового главу и спикера

13.12.2016
Игра от имени «народа»
В Уфе прошел так называемый «съезд башкирского народа».

13.12.2016
В Башкирии глава района отдал в аренду нефтяникам землю граждан
Прокуратура внесла в его адрес представление.

13.12.2016
На заседание Госсобрания пригласили представителей всех партий
Заключительное в этом году пленарное заседание парламента Башкирии состоится 22 декабря

12.12.2016
В Башкирии завершились скандальные выборы главы Кугарчинского района
Противостояние длинною в два месяца завершилось победой районных депутатов

12.12.2016
В Башкирии власти выдали школам автобусы без шипованной резины
Минобразования поручило решить проблему муниципалитетам, но некоторые заставили заниматься этим сами школы.

12.12.2016
Власти Башкирии отберут авиакомпанию для перелетов Рустэма Хамитова
На эти цели из бюджета региона выделят 6,18 млн рублей.

10.12.2016
В Российской академии наук может смениться президент
На место Владимира Фортова может прийти Юрий Михайлов.

09.12.2016
Подкинутые голоса: Как в Уфе фальсифицировали результаты выборов
Представителям «Яблока» удалось просмотреть видео подсчета голосов.

09.12.2016
Многодетные семьи в Башкирии получат бесплатную землю с ограничениями
Правительство Башкирии и профильный комитет Госсобрания оставили принцип нуждаемости


  
ФОТОФАКТ
В Уфе завершилось строительство главных ледовых городков

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"