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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Депутат Курултая Башкирии рассказал о сути конфликта ходоков из Башкирии// 21.12.2016
19 декабря жители Чишминского района республики объявили голодовку.
Фото: http://bashkortostan.er.ru/
Депутат Госсобрания-Курултая Башкирии Михаил Васильев рассказал «Медиакорсети» свое мнение о ситуации с жителями Чишминского района Башкирии.
Как ранее сообщала «Медиакорсеть», 19 декабря жители Чишминского района Башкирии на Красной площади в Москве сообщили о том, что они объявляют голодовку. Таким образом они требуют отставки главы района Флюра Уразметова, который занимает эту должность с 2006 года. Свою просьбу они обосновывают тем, что, по их мнению, господин Уразметов «буквально развалил район».
Михаил Васильев рассказал, что в октябре от инициативной группы граждан Чишминского района на имя председателя Госсобрания Башкирии Константина Толкачева поступило обращение с просьбой разобраться в сложившейся ситуации в их районе. Сразу после этого в район выехала рабочая группа по подготовке предложений по совершенствованию земельного законодательства РБ. 28 октября была проведена первая встреча с гражданами.
По его словам, жителей не устраивало то, что договор аренды земельных паев с фирмой «Агроинвест» был заключен сроком на 49 лет, а также те суммы выплат, которые получали пайщики. В результате переговоров срок аренды удалось снизить с 49 до 15 лет.
Оставшиеся проблемы, по словам Михаила Васильева, планировалось решать в рабочем порядке.
То, что люди поехали в Москву и объявили там голодовку, стало для него открытием.
- Почему люди поехали на голодовку? Почему они не обратились к нам, не сообщили о том, что те договоренности, которые были достигнуты в ходе переговоров, не выполняются?, - недоумевает депутат.
Михаил Васильев высказал предположение о том, что, возможно здесь возник конфликт двух компаний, претендующих на аренду земли пайщиков.
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