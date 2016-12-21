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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Депутат Курултая Башкирии рассказал о сути конфликта ходоков из Башкирии

Ольга КОРЗИК // 21.12.2016
19 декабря жители Чишминского района республики объявили голодовку.

Фото: http://bashkortostan.er.ru/

Депутат Госсобрания-Курултая Башкирии Михаил Васильев рассказал «Медиакорсети» свое мнение о ситуации с жителями Чишминского района Башкирии.

Как ранее сообщала «Медиакорсеть», 19 декабря жители Чишминского района Башкирии  на Красной площади в Москве сообщили о том, что они объявляют голодовку. Таким образом они требуют отставки главы района Флюра Уразметова, который занимает эту должность с 2006 года. Свою просьбу они обосновывают тем, что, по их мнению, господин Уразметов «буквально развалил район».

Михаил Васильев рассказал, что в октябре от инициативной группы граждан Чишминского района на имя председателя Госсобрания Башкирии Константина Толкачева поступило обращение с просьбой разобраться в сложившейся ситуации в их районе. Сразу после этого в район выехала рабочая группа по подготовке предложений по совершенствованию земельного законодательства РБ. 28 октября была проведена первая встреча с гражданами.

- Вопросов у них было много, в том числе и по нехватке фельдшеров, по плохим дорогам, по освещению. Главным из них стал вопрос, связанный с земельными паями, - говорит Михаил Васильев.

По его словам, жителей не устраивало то, что договор аренды земельных паев с фирмой «Агроинвест» был заключен сроком на 49 лет, а также те суммы выплат, которые получали пайщики. В результате переговоров срок аренды удалось снизить с 49 до 15 лет.

- При мне инициативная группа и представители «Агроинвеста» пожали друг другу руки, что они договорились и по сроку аренды, и по сумме паев, которые будут выплачены. Я со своей стороны считал, что  миссия нашей рабочей группы выполнена, потому что люди нашли общий язык, нашли компромиссные решения, - отметил Михаил Васильев.

Оставшиеся проблемы, по словам Михаила Васильева, планировалось решать в рабочем порядке.

- С октября по настоящее время  открыто уже 3 фельдшерских пункта,  - говорит господин Васильев. -  Ремонтировать дороги мы запланировали на весну, понятно, что сейчас это делать неэффективно.

То, что люди поехали в Москву и объявили там голодовку, стало для него открытием.

- Почему люди поехали на голодовку? Почему они не обратились к нам, не сообщили о том, что те договоренности, которые были достигнуты в ходе переговоров, не выполняются?, - недоумевает депутат. 

Михаил Васильев высказал предположение о том, что, возможно здесь возник конфликт двух компаний, претендующих на аренду земли пайщиков.

- На одном из собраний вставала девушка, представитель одного из крупнейших переработчиков молока в Башкирии. Она предложила им перезаключить договоры. Я так понимаю, что здесь сошлись интересы двух сторон: тех, которые уже арендуют у части пайщиков землю, и тех, кто хотят арендовать и предлагают условия, пока на словах, лучшие, - сказал он.

 

 

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