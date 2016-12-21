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21 декабря, среда
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Земельный закон и многодетные семьи Башкирии// 21.12.2016
Как в республике выполняют майские указы президента России Владимира Путина.
Завтра, 22 декабря, депутаты Государственного собрания Башкирии на заключительном в этом году пленарном заседании планируют рассмотреть во втором и третьем чтениях изменения в республиканский закон «О регулировании земельных отношений». Напомним, что жаркая дискуссия вокруг этого теперь уже скандального законопроекта шла в течение всего 2016 года. Мы пристально следили за тем, как разворачивались жаркие споры в самом депутатском корпусе и в обществе. За период после того, как закон был внесен правительством региона в парламент, он несколько раз обсуждался на круглых столах, общественных слушаниях, рабочих группах и фракционных заседаний партий.
Спорные поправки
Еще раз напомним суть вопроса. Правительство Башкирии внесло поправки, которые предусматривали ограничения отдельным категориям многодетных семей в праве на получение бесплатного земельного участка под строительство жилья. Так, предлагалось отказать в земле тем, у кого в пользовании уже есть сад или дача. Также без площадки под строительство предлагалось оставить семьи, получившие участок в аренду. Иными словами, если семья взяла себе участок на полгода или год, чтобы выращивать там картошку для личного потребления, она могла остаться без дома. Дополнительным основанием для отказа семье в участке мог послужить факт того, что она получает господдержку. Сюда относится материнский капитал, а также содействие в получении ипотечного кредита.
Но тут в дело вмешались общественники и некоторые СМИ республики. Региональная общественная организация «Содружество многодетных семей Башкортостана» начала методично с помощью фактов доказывать, что данный закон ущемляет права семей, которым бесплатная земля положена по федеральному закону. Появились публикации в интернет-СМИ республики, эта тема начала бурно обсуждаться в социальных сетях. Больше всего общественников, журналистов и простых людей возмутило то, что закон даже не обсуждался на уровне экспертного сообщества
Правительство и руководство Госсобрания были вынуждены согласиться с мнением общественных организаций, и 21 апреля спикер парламента Константин Толкачев заявил, что необходимо провести дополнительные консультации с заинтересованными сторонами для уточнения отдельных положений законопроекта. Впереди маячили выборы в Государственную Думу России, и руководителю «Единой России» в Башкирии явно не хотелось подставлять свою партию в глазах избирателей. Общественники и журналисты, которые выступали против поправок в земельный закон, вздохнули с облегчением. Но всем было понятно, что пауза продлится до октября. И скорее всего закон еще раз будет внесен на рассмотрение депутатского корпуса. Изначально исполнение федерального закона, предусматривающего выделение бесплатной земли льготным категориям семей, в Башкирии продвигалось со скрипом. Власти понимали, что не выполнение одного из майских указов Путина может быть чревато большими проблемами. Но Москва далеко, а денег в бюджете не хватает. Многодетные семьи неоднократно жаловались на то, что участки выделяются с перебоями, а если земля и выдается, то в голом поле, где нет ни электричества, ни инженерных коммуникаций. Однако во многих городах и районах проблему удалось решить. Но в Уфе и ряде других крупных городов она только усугубилась. В 2016 году в столице Башкирии многодетным семьям и другим льготным категориям семей в этом году не было выдано ни одного земельного участка. А очередь так и не сдвинулась с мертвой точки.
И таких, как Файруза, немало.
- Я тоже стою с 21.12.2012 и мой номер еще 960.Что за беспредел!!! - комментирует под редакционной статьей Медиакорсети многодетная мама Ирина Белова.
Аля возмущена тем, что вместо администрирования данного вопроса, депутаты решают идти самым простым и легким путем - создавая законопроекты по ограничению выделения для всех многодетных семей земельных участков, вводя критерий нуждаемости. А по уже выделенным земельным участкам - всевозможными способами уходят от обеспечения их необходимой инфраструктурой.
- Я лично вижу в работе наших депутатов, администрации города и правительства республики прямое и явное уклонение от выполнения майских указов Президента РФ, а не попытки их выполнить в «сложных местах», таких, как Уфа. А выделить бесплатные земельные участки в районах, где этой земли предостаточно, и дурак может, - пишет в заключение Аля Хабирова.
Но, похоже, правительство региона вместе с депутатским корпусом решили не обращать внимания на возмущения людей. 27 октября на очередном пленарном заседании поправки в земельный закон депутаты принимают в первом чтение. Выборы прошли, и «Единая Россия», у которой большинство в Госсобрании региона, дружно голосует за правительственные поправки. Это мобилизует оппозицию в республиканском парламенте, которая уже в ходе обсуждения начинает вносить свои поправки в закон «О регулировании земельных отношений», отличающиеся от правительственных. Депутат Рамиль Бигнов вносит проект закона, по которому предполагалось финансирование из бюджета подведения инженерных сетей к земельным участкам, полученным многодетными семьями. Он считает, что сегодня обеспечение коммуникациями данных земель федеральным законом возложено на муниципалитеты, а средств на это у них нет. Получается двоякая ситуация: закон есть, а исполнять его - денег нет. Депутат Госсобрания предложил все эти вопросы решать на республиканском уровне.
Коллеги не поддержали законодательную инициативу Рамиля Бигнова. Было сказано, что в законопроекте не названы источники финансирования. Отрицательное заключение дало и правительство Башкирии. Члены комитета также отметили, что федеральное правительство, к сожалению, никоим образом не участвует в финансировании создания инфраструктуры для земельных участков, выделяемых льготным категориям граждан. Были предложены и альтернативные варианты. Например, выделять участки в населенных пунктах, где уже есть готовая инфраструктура. Но как было отмечено, большинство очередников и семей хотят получить земли около Уфы или в Уфимском районе.
Появилась надежда на конструктивное решение
После принятия закона в первом чтении в Башкирии вокруг скандального земельного закона разворачивается не менее жаркая дискуссия, чем весной текущего года. Руководство Госсобрания в очередной раз откладывает рассмотрение законопроекта, регламентирующего вопросы безвозмездного выделения земли отдельным категориям граждан, в частности, многодетным семьям.
– Закон резонансный и неоднозначно воспринимается и в обществе, и среди депутатов, – комментирует председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев. – Необходимо дополнительно изучить ситуацию, опыт других регионов, выслушать альтернативные предложения. По инициативе депутатского объединения состоится широкое обсуждение данного вопроса с привлечением компетентных специалистов и общественности, — прокомментировал Константин Толкачёв. Начинается подготовка к общественным слушаниям, которые состоялись 25 ноября.
В интервью нашему информагентству председатель региональной общественной организации «Содружество многодетных семей Башкортостана» Рустем Шайахметов, отметил, что они прошли в конструктивном русле.
Наряду с этим депутаты, не согласные с правительственной трактовкой закона, продолжают вносить свои поправки в закон.
Депутат регионального парламента Рамиль Бигнов 30 ноября на пленарном заседании Госсобрания предлагает, чтобы в законе были четко прописаны нормы обеспечения бесплатных земельных участков, выделяемых многодетным семьям и другим льготным категориям семей для индивидуального жилищного строительства всей необходимой инфраструктурой. Но не находит должного понимания у своих коллег. Большинство против. Правительство республики вынесло свое отрицательное заключение, в котором отметило, что для исполнения данных поправок в бюджете Башкирии денег нет, и ежегодно на строительство инфраструктуры для таких участков требуется 1,6 миллиарда рублей.
Ранее на заседании фракции партии «Единая Россия», заместитель премьер-министра правительства, министр земельных и имущественных отношений республики Евгений Гурьев поясняет, что изменения направлены на то, чтобы сделать поддержку адресной.
Официальные мнения
Мы отправили свои редакционные запросы в правительство региона, в Госсобрание Башкирии, администрацию Уфы. В письмах мы просили прояснить ситуацию, связанную с выделением бесплатных земельных участков льготным категориям семей, в том числе и многодетным семьям.
Ответ из правительства республики был кратким, мол, по поступившим предложениям готовятся поправки к законопроекту.
8 декабря на заседании аграрного комитета парламента о них рассказал заместитель премьер-министра Башкирии Евгений Гурьев. Депутатам, которые активно протестовали против некоторых поправок исполнительной власти, удалось в какой-то степени отстоять свою точку зрения. Так, например, получение материнского капитала не может служить причиной для отказа в предоставлении бесплатной земли. Однако всем четырем льготным категориям граждан могут отказать в бесплатном участке в том случае, если ранее заявители получали бюджетные средства на приобретение или строительство жилого помещения.
Мы попросили вице-премьера пояснить суть этой поправки
Депутат Госсобрания Башкирии Загир Хакимов отметил, что никаких разъяснений по поправкам в розданных комитетом материалах не имеется и они идут без привязки к закону.
Загир Хакимов считает, что торопиться с принятием поправок, касающихся выделения бесплатной земли многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, не стоит. Группа депутатов обратилась к главе Башкирии, чтобы Рустэм Хамитов отклонил этот проект закона. Депутат Госсобрания также собирается выступить 22 декабря на пленарном заседании парламента и будет просить Константина Толкачева и своих коллег отложить голосование по внесенным поправкам.
Позиция прокуратуры
Хотелось бы здесь отметить и роль прокуратуры Башкирии, которая внесла свои замечания в проект закона. В надзорном ведомстве посчитали, что поправки в земельный закон несут признаки коррупции, а ограничение прав многодетных семей на получение земельных участков также нарушает нормы федерального законодательства.
Уфимская земля
Вернемся к официальным ответам чиновников. Госкомитет республики по строительству и архитектуре отмечает, что в течение ближайших 4-х лет ежегодная потребность в финансировании строительства инженерной инфраструктуры для земельных участков, предусмотренных для многодетных семей, составит около 3 миллиардов 700 миллионов рублей. Выделяемых средств из бюджета республики явно недостаточно. Уровень обеспеченности таких участков инженерными сетями крайне низкий: 2,5% по канализации, 10,5% - водоснабжению, 8% - газоснабжению, 41,7% - электроснабжению и 51% - дорожной инфраструктуре. Из общего количества участков, предоставленных многодетным семьям, строительство ведется только на 3779 участках (16,4% от общего количества). В письме, подписанном первым заместителем председателя госстроя РБ Николаем Гавва, отмечается, что проблема находится на контроле у правительства республики и для ее решения ведется, в том числе, и поиск внебюджетных средств.
Но тогда совершенно странным выглядят решения администрации Уфы, которые выставляют на торги земельные участки именно для ИЖС. 20 декабря 2016 года на сайте администрации Уфы появилось сообщение о проведении аукциона по продаже участков под жилищное строительство. Всего с молотка уйдёт 14 участков, самый маленький из них 826 квадратных метров, это чуть больше восьми соток, он же и самый дешёвый – 713 тысяч рублей. Все участки находятся в пригороде Уфы и входят в состав города, есть возможность подключения к электросетям, а в некоторых случаях и к газу. То есть, на торги выставлять земельные участки есть, а для многодетных семей их нет. Справедливости ради приведу ответ и первого заместителя главы администрации Уфы Александра Филиппова, который пришел в адрес редакции через месяц после нашего запроса:
- В настоящее время проводятся работы по предоставлению 458 земельных участков, расположенных в Калининском районе Уфы, по 239 подготовлены проекты решений о предоставлении льготным категориям граждан, которые проходят необходимые согласования. Из них 173 – многодетным семьям.
При этом чиновник в своем ответе заверяет, что аукционы по продаже земельных участков в собственность за плату проводятся в соответствии со статьями Земельного кодекса России, и отказ в проведении таких торгов может привести к нарушению прав и законных интересов граждан, желающих приобрести эти земельные участки. Получается какая-то юридическая казуистика. Земля есть, но многодетным семьям мы их не дадим, лучше на них заработает городская казна. Кто бы спорил, чиновники закон здесь соблюдают.
Указы Путина: выполнять или отчитаться?
Еще раз хотелось напомнить нашим читателям, что в 2012 году одним из «майских указов» президент страны Владимир Путин поручил правительству «разработать комплекс мер по улучшению жилищных условий» многодетных семей. Одной из таких мер должно было стать «создание необходимой инфраструктуры на земельных участках», проводить эти работы предполагалось «при поддержке субъектов и муниципальных образований». К этому вопросу глава государства возвращался еще несколько раз. В феврале этого года Путин на форуме ОНФ заявил, что необходимо обеспечить инфраструктурой земельные участки для многодетных семей.
25 марта 2016 года премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал в течение трех лет ликвидировать очередь многодетных семей, имеющих право на бесплатное получение земельных участков.
Но, как показала практика, некоторые регионы, в том числе и Башкирия, трактуют поручения президента по-своему и, как выясняется, далеко не в пользу граждан. Депутаты Госсобрания республики, абсолютное большинство из которых являются членами «Единой России», и среди них есть и члены ОНФ, таким образом, своеобразно подошли к выполнению майских указов президента страны и поручений своего партийного лидера. Хотя если из очереди исключить большую часть многодетных семей, нуждающихся в бесплатной земле, за три года в нашей республике эта задача будет успешно решена. И мы бодро отрапортуем в Москву, что поручение Владимира Путина Башкирия в этом вопросе выполнила полностью. Хотя до сих пор свою позицию в этом спорном и неоднозначном «земельном законе» не высказал глава республики Рустэм Хамитов. По сведениям наших источников в администрации главы Башкирии, Хамитов может и не подписать этот закон, отправив его на доработку.
Осталось ждать недолго. Победит ли здравый смысл или желание сэкономить бюджетные деньги, сократить с помощью введения категории особой нуждаемости очередь за получением бесплатной земли? Только вряд ли последний вариант будет стимулировать семьи на рождение третьего или, например, четвертого ребенка.
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