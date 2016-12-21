Земельный закон и многодетные семьи Башкирии

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Как в республике выполняют майские указы президента России Владимира Путина.

Завтра, 22 декабря, депутаты Государственного собрания Башкирии на заключительном в этом году пленарном заседании планируют рассмотреть во втором и третьем чтениях изменения в республиканский закон «О регулировании земельных отношений». Напомним, что жаркая дискуссия вокруг этого теперь уже скандального законопроекта шла в течение всего 2016 года. Мы пристально следили за тем, как разворачивались жаркие споры в самом депутатском корпусе и в обществе. За период после того, как закон был внесен правительством региона в парламент, он несколько раз обсуждался на круглых столах, общественных слушаниях, рабочих группах и фракционных заседаний партий.

Спорные поправки

Еще раз напомним суть вопроса. Правительство Башкирии внесло поправки, которые предусматривали ограничения отдельным категориям многодетных семей в праве на получение бесплатного земельного участка под строительство жилья. Так, предлагалось отказать в земле тем, у кого в пользовании уже есть сад или дача. Также без площадки под строительство предлагалось оставить семьи, получившие участок в аренду. Иными словами, если семья взяла себе участок на полгода или год, чтобы выращивать там картошку для личного потребления, она могла остаться без дома. Дополнительным основанием для отказа семье в участке мог послужить факт того, что она получает господдержку. Сюда относится материнский капитал, а также содействие в получении ипотечного кредита.

Но тут в дело вмешались общественники и некоторые СМИ республики. Региональная общественная организация «Содружество многодетных семей Башкортостана» начала методично с помощью фактов доказывать, что данный закон ущемляет права семей, которым бесплатная земля положена по федеральному закону. Появились публикации в интернет-СМИ республики, эта тема начала бурно обсуждаться в социальных сетях. Больше всего общественников, журналистов и простых людей возмутило то, что закон даже не обсуждался на уровне экспертного сообщества

- Это какой-то изуверский закон, - сказал председатель Содружества многодетных семей Башкирии Рустэм Шайахметов в интервью нашему агентству. – Во-первых, норма является явно коррупциогенной, так как законом большинство мер государственной поддержки указаны расплывчато. Указанные поправки станут основанием для произвола чиновников, а также реальным основанием снятия с учета около 90 процентов семей, стоящих в очереди на землю для строительства дома.

Правительство и руководство Госсобрания были вынуждены согласиться с мнением общественных организаций, и 21 апреля спикер парламента Константин Толкачев заявил, что необходимо провести дополнительные консультации с заинтересованными сторонами для уточнения отдельных положений законопроекта. Впереди маячили выборы в Государственную Думу России, и руководителю «Единой России» в Башкирии явно не хотелось подставлять свою партию в глазах избирателей. Общественники и журналисты, которые выступали против поправок в земельный закон, вздохнули с облегчением. Но всем было понятно, что пауза продлится до октября. И скорее всего закон еще раз будет внесен на рассмотрение депутатского корпуса. Изначально исполнение федерального закона, предусматривающего выделение бесплатной земли льготным категориям семей, в Башкирии продвигалось со скрипом. Власти понимали, что не выполнение одного из майских указов Путина может быть чревато большими проблемами. Но Москва далеко, а денег в бюджете не хватает. Многодетные семьи неоднократно жаловались на то, что участки выделяются с перебоями, а если земля и выдается, то в голом поле, где нет ни электричества, ни инженерных коммуникаций. Однако во многих городах и районах проблему удалось решить. Но в Уфе и ряде других крупных городов она только усугубилась. В 2016 году в столице Башкирии многодетным семьям и другим льготным категориям семей в этом году не было выдано ни одного земельного участка. А очередь так и не сдвинулась с мертвой точки.

- Я состою на учете, как многодетная семья с 20 декабря 2012 года. 19.01.2014 года я стояла под № 1529, 20.01.2015 - под №1154. На сегодняшний день я в очереди 955-я, когда дойдет очередь - мои дети состарятся, - написала нам одна из многодетных мам Уфы Файруза Мухаметьянова. - Зачем выделять земли многодетным семьям, где нет школ, садиков, дорог, отопления? Семья-то многодетная, куда идти детям? За 3 года не могли выделить землю 1500 семьям? Получается за 3 года, выделили землю 574 многодетным семьям? И не могли выделить землю с инфраструктурой 574 семьям? Что за издевательство над многодетными семьями?

И таких, как Файруза, немало.

- Я тоже стою с 21.12.2012 и мой номер еще 960.Что за беспредел!!! - комментирует под редакционной статьей Медиакорсети многодетная мама Ирина Белова.

- Встала в очередь с 13.11.2012 года. Уже фиксирую - когда и в какие даты номер очереди. В 2012, 2013, 2014 годах очередь по городу Уфа более-менее двигалась примерно по 600 человек в год. Но вот с 2015 года наступила мертвая тишина. Так, например, 05.07.2015 года в очереди за номером 810, на сегодняшний день, 10.12.16г., - 789. Значит, за полтора года очередь продвинулась на 21??? – удивляется еще одна многодетная мама Аля Хабирова. - При этом представители министерства земельных и имущественных отношений, докладывая о выполнении майских указов, любят оперировать общими цифрами. Так, указывая цифру, что по республике ежегодно выделяются около 4-4,5 тыс участков, умалчивают цифру по отдельным городам и районам. Исходя, из очередности моей семьи, получается, что очередь продвинулась за последние полтора года по г.Уфа только на 21?!

Аля возмущена тем, что вместо администрирования данного вопроса, депутаты решают идти самым простым и легким путем - создавая законопроекты по ограничению выделения для всех многодетных семей земельных участков, вводя критерий нуждаемости. А по уже выделенным земельным участкам - всевозможными способами уходят от обеспечения их необходимой инфраструктурой.

- Я лично вижу в работе наших депутатов, администрации города и правительства республики прямое и явное уклонение от выполнения майских указов Президента РФ, а не попытки их выполнить в «сложных местах», таких, как Уфа. А выделить бесплатные земельные участки в районах, где этой земли предостаточно, и дурак может, - пишет в заключение Аля Хабирова.

Но, похоже, правительство региона вместе с депутатским корпусом решили не обращать внимания на возмущения людей. 27 октября на очередном пленарном заседании поправки в земельный закон депутаты принимают в первом чтение. Выборы прошли, и «Единая Россия», у которой большинство в Госсобрании региона, дружно голосует за правительственные поправки. Это мобилизует оппозицию в республиканском парламенте, которая уже в ходе обсуждения начинает вносить свои поправки в закон «О регулировании земельных отношений», отличающиеся от правительственных. Депутат Рамиль Бигнов вносит проект закона, по которому предполагалось финансирование из бюджета подведения инженерных сетей к земельным участкам, полученным многодетными семьями. Он считает, что сегодня обеспечение коммуникациями данных земель федеральным законом возложено на муниципалитеты, а средств на это у них нет. Получается двоякая ситуация: закон есть, а исполнять его - денег нет. Депутат Госсобрания предложил все эти вопросы решать на республиканском уровне.

- Правительство региона вынуждено решать эти вопросы, потому что этого требуют на федеральном уровне, и эти меры вписаны и в рейтинги оценки деятельности глав субъектов. Но раз нет на это средств, надо тогда отменять федеральное законодательство, зачем тогда людям голову морочить, - сказал в разговоре с Медиакорсетью Рамиль Бигнов. – Надо просто набраться смелости и сказать, что сегодня у правительства России или регионов нет денег в бюджете. Или наказывать тех, кто не исполняет закон. А выделять семьям земельные участки в голом поле и потом бодро рапортовать наверх об исполнении – получается просто обманывать самих себя.

Коллеги не поддержали законодательную инициативу Рамиля Бигнова. Было сказано, что в законопроекте не названы источники финансирования. Отрицательное заключение дало и правительство Башкирии. Члены комитета также отметили, что федеральное правительство, к сожалению, никоим образом не участвует в финансировании создания инфраструктуры для земельных участков, выделяемых льготным категориям граждан. Были предложены и альтернативные варианты. Например, выделять участки в населенных пунктах, где уже есть готовая инфраструктура. Но как было отмечено, большинство очередников и семей хотят получить земли около Уфы или в Уфимском районе.

Появилась надежда на конструктивное решение

После принятия закона в первом чтении в Башкирии вокруг скандального земельного закона разворачивается не менее жаркая дискуссия, чем весной текущего года. Руководство Госсобрания в очередной раз откладывает рассмотрение законопроекта, регламентирующего вопросы безвозмездного выделения земли отдельным категориям граждан, в частности, многодетным семьям.

– Закон резонансный и неоднозначно воспринимается и в обществе, и среди депутатов, – комментирует председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев. – Необходимо дополнительно изучить ситуацию, опыт других регионов, выслушать альтернативные предложения. По инициативе депутатского объединения состоится широкое обсуждение данного вопроса с привлечением компетентных специалистов и общественности, — прокомментировал Константин Толкачёв. Начинается подготовка к общественным слушаниям, которые состоялись 25 ноября.

В интервью нашему информагентству председатель региональной общественной организации «Содружество многодетных семей Башкортостана» Рустем Шайахметов, отметил, что они прошли в конструктивном русле.

– Удивило активное участие. Очень порадовало, что бурное осуждение не переросло в перепалку. Выступление в самом начале двух экспертов, юриста и демографа, позволило правильно расставить акценты обсуждения и перевести в конструктивное русло, – сказал Шайахметов. - Многие выступающие говорили не только об обсуждаемом законопроекте, но и об инфраструктуре земельных участках, о безобразном исполнении закона «О регулировании земельных отношений», словом, обсуждение оказалось более широким, чем задумывалось, но это позволило более системно подойти к принятию итоговой резолюции слушаний. Для некоторых общественных активистов выступление на слушаниях было как крик души.

Наряду с этим депутаты, не согласные с правительственной трактовкой закона, продолжают вносить свои поправки в закон.

Депутат регионального парламента Рамиль Бигнов 30 ноября на пленарном заседании Госсобрания предлагает, чтобы в законе были четко прописаны нормы обеспечения бесплатных земельных участков, выделяемых многодетным семьям и другим льготным категориям семей для индивидуального жилищного строительства всей необходимой инфраструктурой. Но не находит должного понимания у своих коллег. Большинство против. Правительство республики вынесло свое отрицательное заключение, в котором отметило, что для исполнения данных поправок в бюджете Башкирии денег нет, и ежегодно на строительство инфраструктуры для таких участков требуется 1,6 миллиарда рублей.

Ранее на заседании фракции партии «Единая Россия», заместитель премьер-министра правительства, министр земельных и имущественных отношений республики Евгений Гурьев поясняет, что изменения направлены на то, чтобы сделать поддержку адресной.

- С 2012 года в республике предоставлено порядка 30 тысяч участков семьям всех льготных категорий. Сейчас в очереди находится около 45 тысяч многодетных семей. Ежегодно выделяется 4,5−5,5 тысячи участков, но не меньше семей и подают заявления, поэтому накопленная ранее очередь «стоит», – рассказывает министр. - Нехватка земельных участков наблюдается рядом с городами и райцентрами, где граждане в основном и хотят получить землю. Есть также территории лесного фонда, где нельзя выделять земли, например, Нуримановский район. В Уфе, чтобы обеспечить участками многодетных и семьи с ребенком-инвалидом, надо порядка тысячи гектаров. Поэтому сегодня для тех, кто встал на очередь в Уфе, рассматриваются Кушнаренковский, Благовещенский, Чишминский, Иглинский районы.

Официальные мнения

Мы отправили свои редакционные запросы в правительство региона, в Госсобрание Башкирии, администрацию Уфы. В письмах мы просили прояснить ситуацию, связанную с выделением бесплатных земельных участков льготным категориям семей, в том числе и многодетным семьям.

Ответ из правительства республики был кратким, мол, по поступившим предложениям готовятся поправки к законопроекту.

8 декабря на заседании аграрного комитета парламента о них рассказал заместитель премьер-министра Башкирии Евгений Гурьев. Депутатам, которые активно протестовали против некоторых поправок исполнительной власти, удалось в какой-то степени отстоять свою точку зрения. Так, например, получение материнского капитала не может служить причиной для отказа в предоставлении бесплатной земли. Однако всем четырем льготным категориям граждан могут отказать в бесплатном участке в том случае, если ранее заявители получали бюджетные средства на приобретение или строительство жилого помещения.

- Также поправки в закон не коснутся семей, которые уже стоят в очереди, - объяснил недавно назначенный вице-премьером глава минземимущества РБ. - Однако по-прежнему в новой редакции закона «О регулировании земельных отношений» остается принцип нуждаемости. Если многодетная семья уже имеет участок, то она может быть поставлена в очередь, но приоритетом в получении земельных участков будут пользоваться семьи, у которых нет в собственности земли под строительство.

Мы попросили вице-премьера пояснить суть этой поправки

- Многодетным семьям и семьям с ребенком-инвалидом, имеющим земельные участки, не будет отказано в постановке на учет, даже если у них имеется в наличии несколько участков в момент подачи ими заявления, - сказал нам Евгений Гурьев. – Но после долгих консультаций мы решили, что будет создаваться «очередь в очереди». Ставим на учет всех, но если у семьи уже есть земля в собственности площадью 8 соток, то ей придется уступить свое место той семье, у которой нет никакого земельного участка.

Депутат Госсобрания Башкирии Загир Хакимов отметил, что никаких разъяснений по поправкам в розданных комитетом материалах не имеется и они идут без привязки к закону.

- Депутатам трудно порой разобраться, какой в итоге результат получится и какой будет практика его применения исполнителями. Не совсем понятно прописано в поправках понятие наличия земельного участка у многодетной семьи и ее назначения, - подчеркнул Загир Хакимов. – Известно, что более 70 процентов многодетных семей Башкирии живут в сельской местности и естественно у них есть свои приусадебные участки. Не получится ли так, что мы лишим все эти семьи права на бесплатное получение земли. И при этом чиновникам будет проще отчитываться. Нет очереди, значит не надо искать землю, строить там инфрастуктуру, и в отчетах тоже все хорошо и гладко. А наши с вами люди опять останутся один на один со своими жилищными проблемами.

Загир Хакимов считает, что торопиться с принятием поправок, касающихся выделения бесплатной земли многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, не стоит. Группа депутатов обратилась к главе Башкирии, чтобы Рустэм Хамитов отклонил этот проект закона. Депутат Госсобрания также собирается выступить 22 декабря на пленарном заседании парламента и будет просить Константина Толкачева и своих коллег отложить голосование по внесенным поправкам.

Позиция прокуратуры

Хотелось бы здесь отметить и роль прокуратуры Башкирии, которая внесла свои замечания в проект закона. В надзорном ведомстве посчитали, что поправки в земельный закон несут признаки коррупции, а ограничение прав многодетных семей на получение земельных участков также нарушает нормы федерального законодательства.

Уфимская земля

Вернемся к официальным ответам чиновников. Госкомитет республики по строительству и архитектуре отмечает, что в течение ближайших 4-х лет ежегодная потребность в финансировании строительства инженерной инфраструктуры для земельных участков, предусмотренных для многодетных семей, составит около 3 миллиардов 700 миллионов рублей. Выделяемых средств из бюджета республики явно недостаточно. Уровень обеспеченности таких участков инженерными сетями крайне низкий: 2,5% по канализации, 10,5% - водоснабжению, 8% - газоснабжению, 41,7% - электроснабжению и 51% - дорожной инфраструктуре. Из общего количества участков, предоставленных многодетным семьям, строительство ведется только на 3779 участках (16,4% от общего количества). В письме, подписанном первым заместителем председателя госстроя РБ Николаем Гавва, отмечается, что проблема находится на контроле у правительства республики и для ее решения ведется, в том числе, и поиск внебюджетных средств.

- По состоянию на 1 сентября 2016 года поставлены на учет для предоставления земельных участков 41 932 многодетные семьи, или 94% от поданных заявлений. Из них предоставлено земельных участков 23 466 многодетным семьям, - такие цифры приводит в своем ответе на запрос редакции председатель комитета Госсобрания Башкирии по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Расул Гусманов. - Право собственности реализовано на 16 823 участках. Руководитель комитета отмечает, что в 2016 году предусмотрено выделение межбюджетных трансфертов на сумму более 20 миллионов рублей на проведение кадастровых работ по межеванию земельных участков для предоставления их льготным категориям семей. Одной из главных проблем депутат считает, что в таких городах, как Уфа, Стерлитамак, Сибай, Салават, Нефтекамск недостаточно свободных земельных участков для предоставления льготным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства (ИЖС)

Но тогда совершенно странным выглядят решения администрации Уфы, которые выставляют на торги земельные участки именно для ИЖС. 20 декабря 2016 года на сайте администрации Уфы появилось сообщение о проведении аукциона по продаже участков под жилищное строительство. Всего с молотка уйдёт 14 участков, самый маленький из них 826 квадратных метров, это чуть больше восьми соток, он же и самый дешёвый – 713 тысяч рублей. Все участки находятся в пригороде Уфы и входят в состав города, есть возможность подключения к электросетям, а в некоторых случаях и к газу. То есть, на торги выставлять земельные участки есть, а для многодетных семей их нет. Справедливости ради приведу ответ и первого заместителя главы администрации Уфы Александра Филиппова, который пришел в адрес редакции через месяц после нашего запроса:

- В настоящее время проводятся работы по предоставлению 458 земельных участков, расположенных в Калининском районе Уфы, по 239 подготовлены проекты решений о предоставлении льготным категориям граждан, которые проходят необходимые согласования. Из них 173 – многодетным семьям.

При этом чиновник в своем ответе заверяет, что аукционы по продаже земельных участков в собственность за плату проводятся в соответствии со статьями Земельного кодекса России, и отказ в проведении таких торгов может привести к нарушению прав и законных интересов граждан, желающих приобрести эти земельные участки. Получается какая-то юридическая казуистика. Земля есть, но многодетным семьям мы их не дадим, лучше на них заработает городская казна. Кто бы спорил, чиновники закон здесь соблюдают.

Указы Путина: выполнять или отчитаться?

Еще раз хотелось напомнить нашим читателям, что в 2012 году одним из «майских указов» президент страны Владимир Путин поручил правительству «разработать комплекс мер по улучшению жилищных условий» многодетных семей. Одной из таких мер должно было стать «создание необходимой инфраструктуры на земельных участках», проводить эти работы предполагалось «при поддержке субъектов и муниципальных образований». К этому вопросу глава государства возвращался еще несколько раз. В феврале этого года Путин на форуме ОНФ заявил, что необходимо обеспечить инфраструктурой земельные участки для многодетных семей.

25 марта 2016 года премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал в течение трех лет ликвидировать очередь многодетных семей, имеющих право на бесплатное получение земельных участков.

- Из почти 1,5 млн семей, имеющих право на бесплатную землю, 470 тыс по-прежнему стоят в очереди. То есть, вместо того, чтобы уменьшить очередь на квартиры, у нас образовалась вторая - на землю, - сказал Дмитрий Медведев, выступая на форуме партии «Единая Россия». - Власти в регионах при поддержке законодательного корпуса «Единой России» обязаны взяться за решение этой задачи. В течение трех лет эта очередь должна быть ликвидирована.

Но, как показала практика, некоторые регионы, в том числе и Башкирия, трактуют поручения президента по-своему и, как выясняется, далеко не в пользу граждан. Депутаты Госсобрания республики, абсолютное большинство из которых являются членами «Единой России», и среди них есть и члены ОНФ, таким образом, своеобразно подошли к выполнению майских указов президента страны и поручений своего партийного лидера. Хотя если из очереди исключить большую часть многодетных семей, нуждающихся в бесплатной земле, за три года в нашей республике эта задача будет успешно решена. И мы бодро отрапортуем в Москву, что поручение Владимира Путина Башкирия в этом вопросе выполнила полностью. Хотя до сих пор свою позицию в этом спорном и неоднозначном «земельном законе» не высказал глава республики Рустэм Хамитов. По сведениям наших источников в администрации главы Башкирии, Хамитов может и не подписать этот закон, отправив его на доработку.

Осталось ждать недолго. Победит ли здравый смысл или желание сэкономить бюджетные деньги, сократить с помощью введения категории особой нуждаемости очередь за получением бесплатной земли? Только вряд ли последний вариант будет стимулировать семьи на рождение третьего или, например, четвертого ребенка.