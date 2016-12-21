21 декабря, среда
ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Глава Башкирии поздравил работников органов безопасности

Злата ЗУКОВИЧ // 21.12.2016
Он выразился со словами особой признательности к ветеранам органов безопасности.

Фото: http://glavarb.ru/

Вчера, 20 декабря, глава республики Рустэм Хамитов поздравил работников безопасности с профессиональным праздником.

- От вашей компетентности зависит успешность противодействия террористическим угрозам пресечения разведывательных акций иностранных спецслужб, борьбы с коррупцией, наркобизнесом и организованной преступностью, - заявил Рустэм Хамитов.

Также глава республики отметил, что с начала текущего года сотрудники органов безопасности предотвратили ущерб республике в размере порядка 200 миллионов рублей. Чтобы бороться с коррупцией, продолжат совершенствовать антикоррупционные законы, правовые нормы в части определения компетенций органа власти и должностных лиц, развития механизма государственно-общественного контроля.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ИГРЫ ПАТРИОТОВ

21.12.2016
Земельный закон и многодетные семьи Башкирии
Как в республике выполняют майские указы президента России Владимира Путина.

20.12.2016
Ходоки из Башкирии переместились с Красной площади на Горбатый мост
Они требуют отставки главы Чишминского района.

19.12.2016
Жители Башкирии вышли на Красную площадь и объявили голодовку
Они требуют отставки главы Чишминского района.

19.12.2016
Правительство России одобрило предложение Госсобрания по Жилищному кодексу
Башкирские депутаты предложили сократить срок выбора собственниками способа управления домом.

16.12.2016
В Уфе жители Зеленой рощи протестуют против строительства «Пятерочки»
Новый магазин лишил их парковки, а мусорные контейнеры установили, нарушив санитарные нормы.

15.12.2016
В Башкирии школьники ходят в школу в темноте и по бездорожью
Активисты ОНФ проверили состояние наружного освещения вблизи образовательных учреждений.

14.12.2016
В 2016 году в Башкирии выявлено семь вооружённых группировок
В Москве Национальный антитеррористический комитет подвёл итоги года.

13.12.2016
Что стоит за бунтом депутатов Кугарчинского района Башкирии
Депутаты райсовета, уволившие прежнего руководителя региона, выбрали нового главу и спикера

13.12.2016
Игра от имени «народа»
В Уфе прошел так называемый «съезд башкирского народа».

13.12.2016
В Башкирии глава района отдал в аренду нефтяникам землю граждан
Прокуратура внесла в его адрес представление.

13.12.2016
На заседание Госсобрания пригласили представителей всех партий
Заключительное в этом году пленарное заседание парламента Башкирии состоится 22 декабря

12.12.2016
В Башкирии завершились скандальные выборы главы Кугарчинского района
Противостояние длинною в два месяца завершилось победой районных депутатов

12.12.2016
В Башкирии власти выдали школам автобусы без шипованной резины
Минобразования поручило решить проблему муниципалитетам, но некоторые заставили заниматься этим сами школы.

12.12.2016
Власти Башкирии отберут авиакомпанию для перелетов Рустэма Хамитова
На эти цели из бюджета региона выделят 6,18 млн рублей.

10.12.2016
В Российской академии наук может смениться президент
На место Владимира Фортова может прийти Юрий Михайлов.

09.12.2016
Подкинутые голоса: Как в Уфе фальсифицировали результаты выборов
Представителям «Яблока» удалось просмотреть видео подсчета голосов.

09.12.2016
Многодетные семьи в Башкирии получат бесплатную землю с ограничениями
Правительство Башкирии и профильный комитет Госсобрания оставили принцип нуждаемости

08.12.2016
Депутаты горсовета Уфы проголосовали против слушаний по парку Гафури
Их не устроило запроектированное на территории 26-этажное здание на месте для строительства татарской гимназии

08.12.2016
Учалинская школа планирует сделать уборщиц миллионерами
Учалинская школа собирается платить уборщицам более двух миллионов рублей


  
ФОТОФАКТ
В Уфе завершилось строительство главных ледовых городков

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"