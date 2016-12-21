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21 декабря, среда
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Глава Башкирии поздравил работников органов безопасности// 21.12.2016
Он выразился со словами особой признательности к ветеранам органов безопасности.
Фото: http://glavarb.ru/
Вчера, 20 декабря, глава республики Рустэм Хамитов поздравил работников безопасности с профессиональным праздником.
- От вашей компетентности зависит успешность противодействия террористическим угрозам пресечения разведывательных акций иностранных спецслужб, борьбы с коррупцией, наркобизнесом и организованной преступностью, - заявил Рустэм Хамитов.
Также глава республики отметил, что с начала текущего года сотрудники органов безопасности предотвратили ущерб республике в размере порядка 200 миллионов рублей. Чтобы бороться с коррупцией, продолжат совершенствовать антикоррупционные законы, правовые нормы в части определения компетенций органа власти и должностных лиц, развития механизма государственно-общественного контроля.
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