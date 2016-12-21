Глава Башкирии поздравил работников органов безопасности

Злата ЗУКОВИЧ

Он выразился со словами особой признательности к ветеранам органов безопасности.

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Вчера, 20 декабря, глава республики Рустэм Хамитов поздравил работников безопасности с профессиональным праздником.

- От вашей компетентности зависит успешность противодействия террористическим угрозам пресечения разведывательных акций иностранных спецслужб, борьбы с коррупцией, наркобизнесом и организованной преступностью, - заявил Рустэм Хамитов.

Также глава республики отметил, что с начала текущего года сотрудники органов безопасности предотвратили ущерб республике в размере порядка 200 миллионов рублей. Чтобы бороться с коррупцией, продолжат совершенствовать антикоррупционные законы, правовые нормы в части определения компетенций органа власти и должностных лиц, развития механизма государственно-общественного контроля.