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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии детский клуб купит 12 карабинов, 12 автоматов и столько же винтовок// 21.11.2016
Детский патриотический кружок купит списанное оружие на 603 тысячи рублей
Сегодня на портале госзакупок были опубликованы документы аукциона на покупку учебного оружия одним из патриотических кружков города Кумертау. Для обучения детей директор патриотического клуба «Самоцветы» собирается приобрести 12 автоматов Калашникова, 12 карабинов Симонова и 12 винтовок, естественно всё оружие учебное. Всего на патриотическое воспитание детей планируется 603 тысячи рублей из муниципального бюджета.
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