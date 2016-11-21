|
21 ноября, понедельник
|
ИГРЫ ПАТРИОТОВ
На охрану резиденции Хамитова из бюджета республики выделят более 4 миллионов// 21.11.2016
Объявлен тендер на отбор охранной компании.
Из бюджета Башкирии на охрану резиденции главы региона Рустэма Хамитова выделят 4,4 млн руб. Тендер на отбор охранной компании с которой будет заключен контракт разместило на официальном сайте госзакупок Государственное казенное учреждение «Лесное» (управляет загородными резиденциями главы Башкирии – прим. ред.)
Как следует из технического задания, контракт будет заключен на весь 2017 год. Победителю круглосуточно предстоит охранять три объекта: один недалеко от деревни Вязовка Кармаскалинского района, а также два в Уфе по улице Зорге, 55 и Заки Валиди, 34 (гостиница Айгуль).
Участник тендера должен иметь специальные средства, используемые в частной охранной деятельности, штатных сотрудников, имеющие действующие удостоверения частных охранников, с которыми заключены трудовые договоры, собственные резервные группы охраны для усиления постов (оперативные группы, группы быстрого реагирования) в Уфе.
В документации оговаривается, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (пожар, нападение, захват, террористический акт и т.д.) резервная группа должна прибыть на место в течение 30 минут.
Тендер состоится 9 декабря.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
21.11.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Уфимцев попросили «Подарить ребенку книгу»
21.11.2016 // СПОРТ
Игрок «Уфы» претендует на премию лучший молодой футболист России
21.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
На охрану резиденции Хамитова из бюджета республики выделят более 4 миллионов
21.11.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
В Уфу вернулись девяностые
21.11.2016 // ХРОНОГРАФ
Администрацию Уфы просят убрать наледь с улиц и тротуаров города
20.11.2016 // ПУЛЬС
Вице-премьер Башкирии рассказал, почему в Башкирии плохие дороги
20.11.2016 // ПЕРСОНА
Динар Гильмутдинов поделился мнением о пьяных за рулем
20.11.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии ожидается потепление
5-Я КОЛОНКА
Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассказывает о конфликте в хоккее.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте