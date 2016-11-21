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21 ноября, понедельник
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Константин Толкачев провел видеоприем граждан// 21.11.2016
Основная проблематика озвученных вопросов – социальная.
В Башкирии стартовала декада приема граждан. Одним из первых с жителями региона пообщался секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Константин Толкачев. Специально для того, чтобы жители из отдаленных районов республики смогли задать наболевшие вопросы парламентарию, прием граждан проходил в формате видеосвязи. География обращений получилась достаточно обширной. К Толкачеву со своими наболевшими проблемами обратились жители Давлекановского, Краснокамского, Дуванского, Федоровского районов, Сибая и Белорецка. Людей волновали вопросы помощи многодетным семьям, обеспечения медицинской техникой, увеличения пособия по уходу за инвалидами, качества дорог, помощи сельхозпроизводителям в реализации фермерской продукции, нехватки медицинских специалистов.
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