Константин Толкачев провел видеоприем граждан

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Основная проблематика озвученных вопросов – социальная.

В Башкирии стартовала декада приема граждан. Одним из первых с жителями региона пообщался секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Константин Толкачев. Специально для того, чтобы жители из отдаленных районов республики смогли задать наболевшие вопросы парламентарию, прием граждан проходил в формате видеосвязи. География обращений получилась достаточно обширной. К Толкачеву со своими наболевшими проблемами обратились жители Давлекановского, Краснокамского, Дуванского, Федоровского районов, Сибая и Белорецка. Людей волновали вопросы помощи многодетным семьям, обеспечения медицинской техникой, увеличения пособия по уходу за инвалидами, качества дорог, помощи сельхозпроизводителям в реализации фермерской продукции, нехватки медицинских специалистов.