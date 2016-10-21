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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Странная проверка ЦИК: в Уфе не могут посмотреть видео с выборов// 21.10.2016
Второй день подряд в ТИК Демского района Уфы комиссия не может посчитать явку по видеозаписи в день голосования.
Сегодня в территориальной избирательной комиссии (ТИК) Демского района Уфы представители избиркомов разного уровня и партии «Яблоко» приступили к просмотру видеозаписи камер с избирательного участка №2. Напомним, вчера в комиссии удалось за три часа просмотреть только 40 минут видеозаписи, сделанных на УИК №2 в день голосования. Причины – якобы технические сбои.
Сегодня с 9 утра представителей партии «Яблоко» Станислава Чайченко и Рустема Мулюкова вновь пригласили в ТИК Демского района для просмотра видеозаписей с УИК № 2, но и эта попытка оказалась неудачной.
- Мы просмотрели видео с избирательного участка, сделанные там начиная с 7.30 и примерно до 11.30,- рассказал Медиакорсети Станислав Чайченко. – Потом внезапно видеозапись вернулась к своему началу, нам сказали, что это технический сбой, и предложили перенести просмотр на понедельник, 24 октября. При этом представители избирательных комиссий отказались фиксировать промежуточные результаты просмотра.
Напомним, что представители «Яблока» считают официальные данные по явке, в том числе и по участку №2 в Демском районе Уфы, завышенными. Проверить явку они предлагают, прибегнув к данным с видеозаписей. Но уже второй день возникают какие-то непонятные проблемы. За два дня работы в ТИК Демского района Уфы так и не смогли просмотреть видео, сделанное в день выборов, от начала и до конца, и убедиться в реальной явке.
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