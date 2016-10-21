21 октября, пятница
ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Странная проверка ЦИК: в Уфе не могут посмотреть видео с выборов

Разиф АБДУЛЛИН // 21.10.2016
Второй день подряд в ТИК Демского района Уфы комиссия не может посчитать явку по видеозаписи в день голосования.

Сегодня в территориальной избирательной комиссии (ТИК) Демского района Уфы представители избиркомов разного уровня и партии «Яблоко» приступили к просмотру видеозаписи камер с избирательного участка №2. Напомним, вчера в комиссии удалось за три часа просмотреть только 40 минут видеозаписи, сделанных на УИК №2 в день голосования. Причины – якобы технические сбои.

Сегодня с 9 утра представителей партии «Яблоко» Станислава Чайченко и Рустема Мулюкова вновь пригласили в ТИК Демского района для просмотра видеозаписей с УИК № 2, но и эта попытка оказалась неудачной.

- Мы просмотрели видео с избирательного участка, сделанные там начиная с 7.30 и примерно до 11.30,- рассказал Медиакорсети Станислав Чайченко. – Потом внезапно видеозапись вернулась к своему началу, нам сказали, что это технический сбой, и предложили перенести просмотр на понедельник, 24 октября. При этом представители избирательных комиссий  отказались  фиксировать промежуточные результаты просмотра.

Напомним, что представители «Яблока» считают официальные данные по явке, в том числе и по участку №2 в Демском районе Уфы, завышенными. Проверить явку они предлагают, прибегнув к данным с видеозаписей. Но уже второй день возникают какие-то непонятные проблемы. За два дня работы в ТИК Демского района Уфы так и не смогли просмотреть видео, сделанное в день выборов, от начала и до конца, и убедиться в реальной явке.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ИГРЫ ПАТРИОТОВ

20.10.2016
В Уфе проверка видеозаписей выборов натолкнулась на ТИК
За три часа работы удалось просмотреть всего несколько минут видеозаписей.

20.10.2016
В Стерлитамаке жители обратились к генпрокурору из-за смены управляющей компании
Они хотят поменять управляющую компанию, но им мешают.

20.10.2016
В столице Башкирии чишминцы вышли на пикет
Серия одиночных пикетов прошла у Дома правительства.

20.10.2016
В Стерлитамаке шесть человек претендуют на пост главы города
Среди кандидатов есть главврач и безработный.

20.10.2016
В Башкирии председатель Союза писателей республики совершил подлог
Известный драматург Наиль Гаитбаев попал в некрасивую историю.

19.10.2016
В Уфе жители протестуют против строительства очередной «свечки»
Люди недовольны, что многоэтажка строится посреди частного сектора.

18.10.2016
Минспорта Башкирии передал хоккей в Центр
В Башкирии продолжается конфликт между двумя федерациями хоккея.

18.10.2016
В Уфе застройщик добился отмена статуса памятника дома Кочкина
Башкирский арбитраж признал решение минкультуры о включении в реестр незаконным.

18.10.2016
Наблюдателей из Башкирии приняли члены ЦИК России
Граждане рассказали о том, какие нарушения они зафиксировали в День Единого голосования.

18.10.2016
Выборы в Башкирии прошли на высоком уровне или с большими нарушениями?
В Уфе работает комиссия Центризбиркома России.

17.10.2016
Избиркомы в Башкирии отработали на высоком уровне - член ЦИК РФ Сироткин
Более 70 жалоб, поданных в ЦИК России, и многочисленные нарушения не смутили москвичей.

17.10.2016
Виновные в нарушениях на выборах будут наказаны – член ЦИК РФ Шевченко
Комиссия Центризбиркома России приехала в Башкирию.

16.10.2016
В Амзе вопреки протесту жителей снесли здание дома культуры
Власти обещали сделать в здании ремонт, но вместо этого отдали его частнику.

14.10.2016
На должность главы Нефтекамска претендуют три кандидата
Помимо прежнего главы в списке руководитель местного МУПа и председатель комитета по управлению собственностью.

14.10.2016
Прокуратура удовлетворила жалобу уфимских ученых
Они недовольны отказом в возбуждении уголовного дела на своего бывшего руководителя.

14.10.2016
В России нападение на врачей могут приравнять к покушению на полицейских
Совет федерации предлагает ввести наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

14.10.2016
Представители Центризбиркома России приедут в Уфу
Они встретятся с представителями политических партий.

14.10.2016
Мать пострадавшего на заводе "Кроношпан" рабочего обратилась в прокуратуру
Молодой человек получил переломы ребер, ожоги и сотрясение мозга.

14.10.2016
В 18-ой больнице Уфы стоимость питания сократили до 61 рубля в сутки - ОНФ
Общественники и депутаты обсудили проблемы питания в лечебных учреждениях.


5-Я КОЛОНКА

Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева простилась с Виталием Мухаметзяновым.
ФОТОФАКТ
В Уфе возобновили строительства фонтана в форме часов

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"