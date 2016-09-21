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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В Уфе на одном из участков явку увеличили вдвое - Reuters

Разиф АБДУЛЛИН // 21.09.2016
Это произошло на участке № 284.

Фото: Кристина Дейнеко

Корреспонденты агентства Reuters отчитались о своем опыте наблюдения за выборами в Башкирии. Они побывали на трех  участках в Уфе, в том числе  – в селе Князево.

- В столице Башкирии Уфе корреспонденты Рейтер насчитали за весь день 799 избирателей, проголосовавших на избирательном участке 284, - пишут корреспонденты в статье. - Но когда сотрудники избиркома посчитали явку, они сказали, что пришли 1689 человек.

На участке № 284 в Уфе председатель избиркома Файруза Ахметзянова корреспондентам сказала: 

- У нас нарушений не было.

На другом участке № 285 в Уфе корреспондента Reuters просто не пустили «под предлогом того, что ему нужно получить разрешение от местных властей».

- Правила аккредитации на российских выборах не требуют этого от журналистов международных изданий, - возразили в агентстве.

Радиоактивный счетчик 

Курьезный случай произошел в Калининском районе Уфы, в селе Князево. Здесь  на участке № 62 корреспондента заподозрили в том, что он использует «предмет радиационного свойства, опасного для жизни и здоровья». На самом деле журналист считал избирателей с помощью ручного механического счетчика. Некий избиратель пожаловался на журналиста, после чего сотрудники избирательной комиссии «поддержали жалобу и решили, что журналист должен быть удален с участка, но выполнено это решение не было».

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