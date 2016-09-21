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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Жители Уфы не согласны со строительством магазина с парковкой перед домом

Кристина ДЕЙНЕКО // 21.09.2016
Уже несколько лет они судятся с застройщиком ОАО «Кармаскалы».

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Уфимка Ольга Мурзагулова живет в доме 13 по ул.Софьи Перовской уже много лет. Бабушка практически ничего не видит, зато слышит отлично. Поэтому она была очень удивлена, когда под окнами ее дома она услышала звуки стройки. Женщина обратилась к соседям, и те подтвердили, что стройку, которую начали еще перед саммитами, но потом заморозили, возобновили вновь.

-Ой, давно уже строить начали. Мы, естественно, были против. Эта наша территория, да и не нужен нам под окнами магазин, - рассказывает Ольга Мурзагулова.

Её сосед Рафаил пояснил, что жители 13 дома уже не раз обращались в суд, чтобы стройка прекратилась. За это время городская прокуратура приостанавливала стройку, в 2016 году суд Октябрьского района Уфы тоже вынес постановление о запрете стройки, но работы продолжаются.

- Были проведены публичные слушания, народ не согласился со строительством. Но строительство идет полным ходом, они уже там теплотрасу проложили, - поясняет житель дома Рафаил. – Мы считаем, что компания ОАО «Кармаскалы» виртуальная. И тут действуют подставные лица, которые так или иначе связаны с администрацией города.

Жители 13 дома намерены бороться за свою землю, так как все время платили за эту придомовую территорию деньги. Сейчас они готовят дополнительные документы и доказательства своей правоты в суд.

Сейчас согласно данным kartoteka.ru,  ОАО «Кармаскалы» (которое находится в городе Кармаскалы на улице Аксакова дом 56) находится в процессе реорганизации.

 

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