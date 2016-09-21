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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Общественники Нефтекамска обратились к Путину после выборов

Разиф АБДУЛЛИН // 21.09.2016
Они обвинили глав администраций в фальсификации итогов голосования.

Фото: Кристина Дейнеко

Вчера, 20 сентября, активисты ОО «Народный фронт Регион» (Нефтекамск) обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину и председателю ЦИК России Элле Памфиловой. В письме авторы утверждают, что «главами городов и районов и их заместителями были организованы многочисленные вбросы, фальсификации, карусели и прочие незаконные технологии в пользу господина Шайхутдинова».

- Мы не оспариваем процент явки в Республике Башкортостан, а также результаты партии «Единая Россия» и других политических партий, прошедших в Госдуму РФ, - пишут авторы  обращения. – Но мы оспариваем результаты выборов по Нефтекамскому одномандатному округу.

Напомним, что по этому округу, единственному в республике, не был выдвинут кандидат от «Единой России» и, по предварительным данным, победил кандидат от «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов с результатом в 146 324 голоса. Сама партия «Гражданская платформа» на выборах в Госдуму по единому округу  в Нефтекамском округе набрала 2542 голоса (0,76%).

По мнению одного из авторов обращения, председателя ОО «Народный фронт Регион» (Нефтекамск) Владимира Захарова,  некие лица, связанные с американским госдепом, таким образом отрабатывают технологию достижения нужного результата на выборах.

 - Где гарантия, что на выборах в 2018 году в стране не используют те же технологии, потратив на это миллиарды долларов? – задается вопросом Владимир Захаров. – Мне на это ни один чиновник не смог что-то внятно ответить.

По словам общественника, нефтекамские активисты не будут останавливаться на этом обращении. Часть материалов о нарушениях уже опубликована в интернете, их можно посмотреть здесь. Активисты обещают в течение 10-ти дней предоставить собранные ими доказательства нарушений на выборах в ЦИК России. Далее они намерены обращаться в суд.

 - Если и это не поможет, мы намерены организовать референдум о признании итогов выборов в Нефтекамском округе недействительными, - рассказал Медиакорсети Владимир Захаров. – И мы это предложим сделать на митинге 1 октября, который собирается организовать КПРФ.

Напомним, ранее активисты уже обвиняли чиновников в округе в применении административного ресурса в пользу Р. Шайхутдинова. Юрист Валентин Карелин тогда заявил, что «никакого административного ресурса ни Р. Шайхутдиновым, ни для него не использовалось».

Вчера Рифат Шайхутдинов уже высказался о ходе выборов. 

- Всем дали возможность конкурировать. Был полный доступ к информации, информационным агентствам, баннерному размещению. Мы выпускали газеты, то есть доступ был для всех, — сказал агентству «Башинформ» Рифат Шайхутдинов. — Мы доверяем выборному процессу. Народ смог проголосовать так, как хотел.

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