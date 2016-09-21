В Уфе переписали протоколы в пользу конкурентов «Единой России»

Константин КЛИМОВ

Сотрудники республиканской клинической больницы в Уфе отняли у «Единой России» 26% голосов избирателей.

Ранее на нашем сайте был опубликован репортаж с одной из участковых избирательных комиссий в Уфе (№ 160), в составе которой работал наш корреспондент. Естественно, после окончания подсчёта голосов на руки были получены копии протоколов, заверенные печатью и подписью председателя комиссии № 160 Ляйли Амировой.

Спустя три дня мы решили проверить, какие данные по участку №160 были внесены в систему «ГАС - Выборы», и разнятся ли они с нашим экземпляром протокола. Как оказалось, данные не сошлись, а графы, которые были изменены, привели нас в недоумение.

В нашей копии протокола по федеральному избирательному округу (партийный - прим.) в графе "количество голосов" напротив «Единой России» стоит число 362.

Однако в результатах голосования, опубликованных на сайте Центральной избирательной комиссии Башкирии (ЦИК РБ), говорится, что на этом участке за правящую партию проголосовали лишь 267 человек. Куда-то делись 95 голосов.

Мы нашли эти голоса, сравнив наш протокол с данными ЦИК РБ. Выяснилось, что «пропавшие» голоса перекочевали в актив КПРФ (37 голосов), ЛДПР (46 голосов) и «Справедливой России» (18 голосов).

Вот скан копии протокола, выданный в УИК № 160 после подсчета голосов утром 19 сентября:

Также мы решили сверить протокол и по одномандатному округу. И увидели похожую картинку. У единоросса Павла Качкаева забрали 26 голосов. 18 из них отдали коммунисту Александру Ющенко, по четыре голоса прибавили патриоту Раису Саубанову и Виктору Петрову из партии «Роста».

А это скан копии протокола по одномандатному округу, выданный в УИК № 160.

Сейчас в редакции решается вопрос, что делать с этими материалами, которые могут стать доказательствами подтасовки итогов голосования. Мы не исключаем возможности обращения в суд с целью вернуть голоса правящей партии.