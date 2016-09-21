|
21 сентября, среда
|
ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Уфе переписали протоколы в пользу конкурентов «Единой России»// 21.09.2016
Сотрудники республиканской клинической больницы в Уфе отняли у «Единой России» 26% голосов избирателей.
Ранее на нашем сайте был опубликован репортаж с одной из участковых избирательных комиссий в Уфе (№ 160), в составе которой работал наш корреспондент. Естественно, после окончания подсчёта голосов на руки были получены копии протоколов, заверенные печатью и подписью председателя комиссии № 160 Ляйли Амировой.
Спустя три дня мы решили проверить, какие данные по участку №160 были внесены в систему «ГАС - Выборы», и разнятся ли они с нашим экземпляром протокола. Как оказалось, данные не сошлись, а графы, которые были изменены, привели нас в недоумение.
В нашей копии протокола по федеральному избирательному округу (партийный - прим.) в графе "количество голосов" напротив «Единой России» стоит число 362.
Однако в результатах голосования, опубликованных на сайте Центральной избирательной комиссии Башкирии (ЦИК РБ), говорится, что на этом участке за правящую партию проголосовали лишь 267 человек. Куда-то делись 95 голосов.
Мы нашли эти голоса, сравнив наш протокол с данными ЦИК РБ. Выяснилось, что «пропавшие» голоса перекочевали в актив КПРФ (37 голосов), ЛДПР (46 голосов) и «Справедливой России» (18 голосов).
Вот скан копии протокола, выданный в УИК № 160 после подсчета голосов утром 19 сентября:
Также мы решили сверить протокол и по одномандатному округу. И увидели похожую картинку. У единоросса Павла Качкаева забрали 26 голосов. 18 из них отдали коммунисту Александру Ющенко, по четыре голоса прибавили патриоту Раису Саубанову и Виктору Петрову из партии «Роста».
А это скан копии протокола по одномандатному округу, выданный в УИК № 160.
Сейчас в редакции решается вопрос, что делать с этими материалами, которые могут стать доказательствами подтасовки итогов голосования. Мы не исключаем возможности обращения в суд с целью вернуть голоса правящей партии.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Материалы по теме
19.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Корреспондент под прикрытием: Мы внедрились в избирательную комиссию, чтобы понять, как выборы выглядят изнутри
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
21.09.2016 // СЕГО ДНЯ
Жители Башкирии застряли на аэровокзале в Болгарии
21.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Общественники Нефтекамска обратились к Путину после выборов
21.09.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе полицейских будут судить за краденую технику
21.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Уфе переписали протоколы в пользу конкурентов «Единой России»
21.09.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
В «Уфе» можно увидеть фильм «Дуэлянт» по специальной цене
21.09.2016 // СПОРТ
В Уфе пригласили записаться в волонтеры на чемпионат мира по футболу
14.09.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Похороны в Уфе: всё, что надо знать
5-Я КОЛОНКА
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева вспоминает гастроли Вахтанговского театра.
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте