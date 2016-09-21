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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В Уфе затягивают объявление итогов голосования в горсовет

Константин КЛИМОВ // 21.09.2016
Городская избирательная комиссия Уфы до сих пор не может подвести итоги выборов.

Фото: Кристина Дейнеко

В Уфе вновь отложили объявление итогов выборов в городской совет, проходивших параллельно с выборами депутатов федерального собрания в минувшее воскресенье. Изначально планировалось, что результаты голосования станут известны на следующий день после дня выборов, но этого не произошло.

Вчера в телефонном разговоре с нашим корреспондентом представитель горизбиркома, сообщил что итоги будут объявлены в 18:00 по уфимскому времени. Однако заседание комиссии вновь было перенесено еще на  один день, об этом уфимской редакции «Коммерсанта» сообщили представители нескольких думских партий.

В свою очередь руководитель регионального отделения «Справедливой России» Константин Шагимуратов в разговоре с корреспондентом издания заявил что партия может обратиться в суд.

- Тот результат, который мы видим сейчас в "ГАС-выборы", он очень плохо вяжется с логикой избирателя. И возникшая пауза при подведении итогов - достаточно говорящая, - сказал Шагимуратов, объясняя тот факт, что по последним опубликованным данным партия не проходит необходимый пятипроцентный барьер на выборах в горсовет. При этом на выборах в Госдуму по Башкирии справороссы набрали почти 7% голосов. 

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