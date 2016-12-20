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20 декабря, вторник
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Ходоки из Башкирии переместились с Красной площади на Горбатый мост// 20.12.2016
Они требуют отставки главы Чишминского района.
Жители Чишминского района Башкирии, которые вчера, 19 декабря, вылетели в Москву, чтобы объявить на Красной площади о голодовке, сегодня переместились на площадку около дома Правительства РФ. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе рассказала одна из участниц Зульфия Ибрагимова.
По ее словам, сегодня они будут стоять на площади около Дома Правительства в Москве. Там они планируют развернуть плакаты об объявлении голодовки и плакаты со своими требованиями.
Вчера протестующим удалось попасть в офис партии ЛДПР, где им где обещали их «выслушать». Сегодня двое представителей пошли в офис партии «Единая Россия», где также планируют передать свои требования.
Количество протестующих, по ее словам, сократилось с 11 до 6 человек. Именно эти 6 человек будут голодать «до конца».
Как ранее сообщала «Медиакорсеть», 19 декабря 11 жителей Чишминского района Башкирии вышли на Красную площадь и объявили голодовку. Они требуют отставки главы района Флюра Уразметова, который занимает эту должность с 2006 года.
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