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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Ходоки из Башкирии переместились с Красной площади на Горбатый мост

Ольга КОРЗИК // 20.12.2016
Они требуют отставки главы Чишминского района.

Жители Чишминского района Башкирии, которые вчера, 19 декабря, вылетели в Москву, чтобы объявить на Красной площади о голодовке, сегодня переместились на площадку около дома Правительства РФ. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе рассказала одна из участниц Зульфия Ибрагимова.

- Вчера мы стояли около Кремля, у Спасских ворот. Там ребята подошли. Я понимаю, есть определенные правила. Поэтому мы здесь [только] сфотографировались. Свои требования и данные оставили в бумажном варианте. Все копии паспортов товарищ из "общественной безопасности" у нас взял. Сейчас мы направляемся на Горбатый мост, около Дома Правительства. Там мы будем стоять до конца, пока нас не выслушают, пока наши требования не будут удовлетворены, - рассказала она радиостанции.

По ее словам, сегодня они будут стоять на площади около Дома Правительства в Москве. Там они планируют развернуть плакаты об объявлении голодовки и плакаты со своими требованиями.

Вчера протестующим удалось попасть в офис партии ЛДПР, где им где обещали их «выслушать». Сегодня двое представителей пошли в офис партии «Единая Россия», где также планируют передать свои требования.

Количество протестующих, по ее словам, сократилось с 11 до 6 человек. Именно эти 6 человек будут голодать «до конца».

- Здесь есть еще пожилая женщина. Она, конечно, болеет. У нее рак.  Но она (эта женщина) говорит: «Помру, но не уйду, пока справедливость не восторжествует», - рассказала Зульфия Ибрагимова.

Как ранее сообщала «Медиакорсеть», 19 декабря 11 жителей Чишминского района Башкирии вышли на Красную площадь и объявили голодовку. Они требуют отставки главы района Флюра Уразметова, который занимает эту должность с 2006 года.

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