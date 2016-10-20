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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Уфе проверка видеозаписей выборов натолкнулась на ТИК// 20.10.2016
За три часа работы удалось просмотреть всего несколько минут видеозаписей.
В Уфе в рамках проверки ЦИК России сегодня утром начали смотреть видеозаписи с камер наблюдения на избирательном участке № 2. Процедура просмотра должна была дать ответ на вопрос, совпадает ли реальная явка на выборах в день голосования с данными, введенными в систему ГАС-Выборы.
На просмотр видеозаписей в ТИК Демского района Уфы к восьми часам утра пригласили двух представителей партии «Яблоко»: Станислава Чайченко и Рустема Мулюкова. Ранее Чайченко в своем видеообращении к председателю ЦИК России Элле Памфиловой предлагал провести выборочную проверку явки на нескольких участках в Демском районе Уфы, в том числе с помощью просмотра видеозаписей, сделанных на избирательных участках в день голосования.
Но работа комиссии с самого начала не задалась.
- Сначала мне запретили вести видеозапись с экрана монитора, куда выводили видео с участка, - пояснил Медиакорсети Станислав Чайченко, - ссылаясь на то, что эта информация закрытая, якобы она была открытой лишь в день голосования. Я отвернул камеру в сторону. Но за три часа работы мы посмотрели лишь 15 минут видеозаписи. Все время что-то случалось, то видеозапись тормозила, то она возвращалась на начало. Потом члены комиссии увидели, как Рустем Мулюков достал телефон и решили его удалить, якобы он нарушил регламент работы комиссии. В результате решили объявить перерыв на обед. Я вернулся к месту работы комиссии в 14.00, и вот уже больше часа сижу, никого нет.
Как сообщил Медиакорсети другой приглашенный участник просмотра видеозаписей на выборах Рустем Мулюков, основной причиной недоверия к результатам выборов у представителей партии «Яблоко» стала завышенная явка.
- Наблюдатели сумели проконтролировать явку избирателей на участках №6 и №13, - привел пример Рустем Мулюков. – Там они насчитали примерно по 450-500 человек. И официальные итоги с этим сходятся. А на участке №2 явка официальная – 1170 человек. И запись видеонаблюдения на этом участке нам так и не удалось просмотреть от начала до конца.
По словам общественников, в просмотре записей с видеокамер принимали участие представитель ЦИК Башкирии Рустем Бикметов, председатель ТИК Демского района Уфы Айрат Сулейманов, председатель УИК № 2 Рустем Рашитов и еще несколько человек.
- Я не понимаю, почему они не хотят идти на диалог? – задает риторический вопрос Станислав Чайченко. – Не хотят фиксировать явку с видеокамер. Все равно мы соберем свидетельства людей, которые не ходили на выборы вообще, а за них кто-то расписался за полученные бюллетени, и подадим в суд.
- На территории УИК №1, где был расположен КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллетеней – прим.) при подсчете голосов оказалось, что 359 человек из 578 проголосовавших голосовали на дому, - отметил Рустем Мулюков. – Хотя по нашим данным, заявки на участие в выездном голосовании дали около 50 человек.
Остается добавить, что многие участники политического процесса изначально были убеждены в том, что просмотр видеозаписей, сделанных в день голосования, натолкнется на некие препятствия. Потому что никто из власть имущих, а также тех, кто вел подсчет голосов, не захочет раскрывать глаза на реальную картину в день выборов. И было бы поразительно, если бы они ошибались. Пока результат работы проверяющей комиссии из Москвы говорит сам за себя: ни один участок в Уфе не доказал официальную явку путем подсчета избирателей на видеозаписях.
Мы следим за развитием событий.
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