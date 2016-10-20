В Стерлитамаке жители обратились к генпрокурору из-за смены управляющей компании

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Они хотят поменять управляющую компанию, но им мешают.

Жители дома № 118 по улице Артема в Стерлитамаке обратились с заявлением к генеральному прокурору России Юрию Чайке, в котором они рассказали о ситуации с выбором управляющей компании.

По словам жителей, они решили сменить управляющую компанию в доме, провели собрание собственников жилья и приняли решение. Вместо УК «Молодежное» на собрании решили заключить договор управления с УК «Лазурная». Однако полноценно вступить в права управления домом эта управляющая компания не смогла, утверждают жители.

- 3 октября это предприятие приступило к выполнению решения собрания, но столкнулось с отсутствием доступа в подвальные и чердачные помещения для снятия показаний приборов учета, составления акта осмотра дома, - пишут в обращении к генпрокурору горожане. - Была вызвана полиция, которая опросила всех, взяла объяснительные и уехала, ничего не предприняв.

В администрации Стерлитамака жителям посоветовали обратиться в правоохранительные органы и горжилинспекцию. В то же время была предпринята попытка провести новое собрание в доме, чтобы вернуть прежнюю управляющую компанию.

- В качестве предлога преподнесли мнимую задолженность ООО УК "Лазурная" перед БашРТС, - пояснили авторы обращения.- Но ООО УК "Лазурная" не имеет никакой задолженности перед Баш РТС в отношении указанных в справке домов. Здесь налицо прямая заинтересованность некоторых городских чиновников.

По словам заявителей, директор УК «Молодежная» ранее работала в городской администрации, что и объясняет причину поддержки именно этой управляющей компании на собрании со стороны одной городской чиновницы.

- Это не удалось сделать 14 октября, теперь собрание запланировали на 24 октября - уже по очно-заочной форме, так вероятно, проще сфабриковать протокол и сфальсифицировать результаты голосования в свою пользу, - сообщили в заявлении генпрокурору горожане и попросили вмешаться в ситуацию.