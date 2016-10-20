В столице Башкирии чишминцы вышли на пикет

Константин КЛИМОВ

Серия одиночных пикетов прошла у Дома правительства.

Инициативная группа из Чишминского района Башкирии провела серию одиночных пикетов у Дома правительства в Уфе. Шесть человек развернули свои плакаты сегодня ровно в полдень. Все собравшиеся требовали отставки главы Чишминского района, обвиняя его в коррупции. По их словам, Флюр Уразметов буквально развалил район.

- В деревнях закрыли школы и детские сады, дети вынуждены каждый день ездить в районный центр, дорог нет, деньги, выделяемые на ремонт, исчезают неизвестно куда, - рассказала депутат села Еремеевский Фания Чинборисова.

По мнению Чинборисовой, серия одиночных пикетов сможет привлечь внимание главы региона Рустема Хамитова к деятельности Уразметова.