20 октября, четверг
ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В Стерлитамаке шесть человек претендуют на пост главы города

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 20.10.2016
Среди кандидатов есть главврач и безработный.

Сегодня, 20 октября, в Стерлитамаке проходит второе заседание конкурсной комиссии, на котором  будет приниматься решение о допуске кандидатов на участие в конкурсе на замещение должности главы администрации города.

Документы на участие в конкурсе подали 6 кандидатов: директор ООО УК «Стандарт» Мадехат Зарипов, и.о. главы администрации Стерлитамака Владимир Куликов, временно неработающий Игорь Кусов, директор спортивной школы Олимпийского резерва Владимир Петров, мастер Стерлитамакской комплексной службы филиала ОАО «Газпром газораспределение Уфа» Евгений Ронжин, главный врач детской городской больницы Борис Шарипов. Конкурс пройдет 1 ноября.

 

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