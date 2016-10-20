В Башкирии председатель Союза писателей республики совершил подлог

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Известный драматург Наиль Гаитбаев попал в некрасивую историю.

Фото: ИА "Башинформ"

По уже сложившейся традиции накануне Дня республики в Башкирии вручаются государственные премии имени Салавата Юлаева. В этом году впервые за последние 14 лет в списке лауреатов не оказалось писателей.

В социальных сетях и в литературной среде республики этот факт расценили как закат башкирской прозы, поэзии и драматургии. Мол, теперь и авторы не те, и произведения их не достойны для премии. Медиакорсеть выяснила истинные причины, почему комиссия по вручению премий обошла своим вниманием представителей литературы республики.

История получилась некрасивая. Председатель Союза писателей Башкортостана, известный драматург Наиль Гаитбаев совершил подлог, представив в комиссию положительную рекомендацию за подписью председателя Союза писателей России Валерия Ганичева. При этом ни одной бумаги, положительно характеризующей Гаитбаева, известный российский писатель не подписывал. Мы связались по телефону с первым секретарем правления Союза писателей России Геннадием Ивановым.

- Я от имени председателя Союза писателей России Валерия Ганичева, и он меня на это уполномочил, заявляю, что Валерий Николаевич (Ганичев – примеч. ред.) не подписывал никаких отзывов о творчестве Гаитбаева, и тем более связанных с государственной премией Салавата Юлаева, - сказал нам Геннадий Иванов.

История получается не просто некрасивая, Наиль Гаитбаев таким образом опорочил не только свое имя, но и выставил всю писательскую организацию Башкирии перед российскими коллегами в неприглядном виде. Нетрудно догадаться, какие чувства испытал и что подумал Валерий Ганичев.

Вся эта хитроумная операция, придуманная Гаитбаевым для получения премии Салавата Юлаева, могла бы остаться неизвестной широкой общественности и, возможно, драматург стал бы очередным лауреатом. Однако в подлинности положительной рекомендации засомневались его коллеги.

Заслуженный работник культуры РБ и РФ, лауреат государственной премии имени Салавата Юлаева, писатель Камиль Зиганшин позвонил в Москву и узнал, что отзыва в пользу башкирского драматурга Ганичев не подписывал.Обо всем этом Камиль Фарукшинович рассказал нам.

- Когда на заседании правления Союза писателей Башкортостана решался вопрос, кого включать в список для выбора председателя Союза писателей на общем собрании, я убедил своих коллег добавить в него кандидатуру Наиля Гаитбаева. До того мне понравилась его программа, его видение работы нашей творческой организации, - сказал Камиль Зиганшин. - Время показало, что я глубоко ошибался и теперь понимаю, что отчасти повинен в том, что Союз писателей возглавил человек, принёсший нашей организации больше вреда, чем пользы. Узнав, что Наиль Гаитбаев выдвинут на соискание государственной премии имени Салавата Юлаева и в его поддержку высказался председатель правления Союза писателей России Валерий Ганичев, я был настолько удивлён, что решил позвонить ему. Еще больше удивился этому факту Валерий Николаевич, заявив, что ни Союз писателей (СП) России, ни он лично никаких отзывов о творчестве Гаитбаева не давали и попросил проинформировать об этом членов комиссии по присуждению премии. Что я и сделал. Помимо Гаитбаева в этом году на премию претендовали такие прекрасные авторы, как Юмабика Ильясова и Гульнур Якупова. Но в адрес комиссии на этих, на мой взгляд, святых женщин, поступило несколько анонимных писем, и члены комиссии решили перестраховаться: впервые писатели республики остались без главной государственной премии Башкортостана. Если вернуться к фигуре председателя Союза писателей республики, то своим последним поступком Наиль Гаитбаев еще раз показал своё истинное лицо. За время его руководства наш творческий союз превратился в полуживой труп. Практически все сотрудники уволились. Сам Гаитбаев ведет себя как единоличный, никому не подотчётный хозяин. За 50 тысяч продал легковую иномарку своему родственнику, разбил служебный микроавтобус. Сейчас на его ремонт требуется 200 тысяч рублей. Из-за сложившейся ситуации негативное отношение складывается к нашей писательской организации и со стороны СП России. Все это очень прискорбно. На мой взгляд, такие люди, как Наиль Гаитбаев не имеют морального права руководить нашим творческим союзом, и в эту ситуацию должны вмешаться власти республики, а писатели выразить свою принципиальную позицию, - считает писатель, председатель отделения Русского географического общества в Башкирии Камиль Зиганшин.

- Суть всего конфликта не только в этих подметных письмах, но и в том, что Союз писателей Башкортостана сегодня стал структурой никому не нужной, ни на что не влияющей. В творческую организацию должны прийти молодые писатели, обладающими и способностями успешного управленца, - уверен политолог Ростислав Мурзагулов.

- Дико обидно, что на земле, давшей миру гения планетарного масштаба - Мустафу Сафича, или одного из выдающихся молодых писателей России Игоря Савельева, да многих, многих других больших писателей - писательской организации, по сути, больше не существует. Посмотрите на счетчик посетителей на сайте Союза Писателей РБ - там значится, вероятно, со дня создания сайта, 37 просмотров! А, например, фрагменты одной не профессиональной книжки про Бабая прочли в ЖЖ 30 тысяч человек за последние несколько дней. О чем еще говорить? Может быть, о том, что последняя новость от СП РБ исходила в феврале? О том, что не происходит вообще ничего в нашем писательском мире, кроме звенящей пустоты? Талантов меньше в Башкирии не стало. С ними просто перестали работать, - отметил Ростислав Мурзагулов. - Новый Мустафа Сафич в таких условиях у нас появится не скоро. Так и будем жить пустострочием в соцсетях. Нам нужно или реорганизовать СП или закрыть его, потому что в этом виде он никому не нужен. Возглавить реорганизованный СП я бы доверил как раз Игорю Савельеву, не только доказавшему профпригодноть получением престижных всероссийских премий, но и обладающего отличными способностями менеджера, что он демонстрирует в «Башинформе».

Своим мнением с нашей редакцией поделилась наш постоянный автор - сценарист, писатель, драматург Зухра Буракаева.

- Мое мнение, что получился башкирский междусобойчик, а надо было перепрыгнуть через свои обиды и амбиции и заставить Союз писателей выдвинуть одну кандидатуру и поддерживать ее всей писательской братией. Но, увы, раскол в этой среде слишком серьезен, и это становится уже не проблемой, а язвой башкирской общественности, - подчеркнула Зухра Буракаева.

В свое время съезды Союза писателей республики были большим событием в общественной жизни, мастера слова пользовались большой популярностью, их книги раскупались и широко обсуждались. Творческие встречи с писателями и поэтами собирали полные залы. Увы, все в это прошлом.

Нам было интересно узнать мнение об этой неприглядной истории, связанной с премией Салавата Юлаева и всей ситуации вокруг Союза писателей Башкирии, прозаика, журналиста и критика Игоря Савельева. Он один из немногих современных писателей республики, чьи романы публикуют крупные московские издательства и переводят на разные языки мира.

- Первое – это касается самой госпремии им. Салавата Юлаева. Я примерно представляю, как эта система работает, потому что сам оформлял документы на молодежную госпремию им. Шайхзады Бабича, процедуры там похожи, но сравнение будет не в пользу «большой» госпремии. На мой взгляд, в этой системе творческие союзы должны быть чётко отделены от государства. С премией Салавата Юлаева было по-другому. В последние годы решение о том, кто должен ее получить, фактически принималось правлением СП, после чего официально выдвигался один кандидат-писатель. Альтернативные точки зрения блокировались. По правилам, своих кандидатов могли бы выдвинуть издательства, литературные журналы, да, в общем, широкий круг профильных организаций, но они этого не делали. Это было какое-то ложно понятное представление о профессиональной этике. Редакции, издательства говорили: мы же органы союза писателей, мы же (руководители) члены правления СП, мы не имеем права выступать против решения его правления. Возможно, так было и с другими творческими союзами, с другими сферами искусства. По крайней мере, в последние несколько премиальных циклов было так, что количество официальных кандидатов чуть ли не соответствовало количеству лауреатов, и, в итоге, получалось, что Белый дом просто утверждает решения своих «полугосударственных» (но официально – нет) творческих союзов. Эта пагубная система однажды должна была дать сбой, и вот мы видим ситуацию с Наилем Гаитбаевым. Должен был однажды появиться человек, который употребит эту свою власть в своих интересах. На мой взгляд, даже если бы документы СП России не были подделаны, выдвижение председателя СП РБ на премию было бестактным. В сложившейся системе это напоминает практику брежневских времен, когда руководители награждали сами себя, - сказал Игорь Савельев. - Теперь – о ситуации в союзе писателей Башкирии в целом. Дискуссия о том, нужны ли союзы писателей в новых условиях, ведутся уж лет 20 (в России: в регионах они продолжают считать себя государственными «министерствами литературы», какими по факту были в советское время). Полагаю, нужны как профсоюзы, как ассоциации разных форм цеховой взаимопомощи: кстати, в такой форме писательские объединения существовали в царской России. Проблема в том, что ни СП России, ни его региональные «филиалы» не готовы увидеть себя в таком качестве. Это означало бы отказ от власти (уже, скорее, от претензий на власть) и, главное, от разных форм бюджетных вливаний, которые существуют, пусть и относительно скромные. Что касается конкретно СП РБ, то до 2012 года он разыгрывал Белый дом в миниатюре. Сначала был долгий застой, потом случилось некоторое полуреволюционное обновление. Председателем был избран достаточно прогрессивный представитель башкирской литературы. Я не питаю иллюзий, что после этого СП всерьез бы менялся, но проблема в том, что союз сам похоронил даже эти скромные обновления. Карьеристы отменили выборы через суд, и дальше наступил период смуты на несколько лет. Кого-то постоянно доизбирали, переизбирали. За это время были растрачены даже остатки символического капитала. Наиль Гаитбаев избрался в 2014 году под вполне разумными лозунгами, но, как мы видим по этой истории, шварцевский принцип из «Дракона» никто не отменял.

В 2014 году в союзе состоялся большой «молодежный призыв» (одной из причиной стало то, что средний возраст члена СП РБ к тому моменту сильно превысил 60). Тогда я тоже получил членский билет, но, честно говоря, не помню, чтобы я после этого там бывал. Мне кажется, что перманентный кризис в союзе писателей плохо влияет на башкирскую литературу, которая по-прежнему с ним крепко связана. Но это я констатирую больше как сторонний наблюдатель. Русская литература Башкирии в этом смысле более независима, это логично, как минимум, потому, что ей доступны издательские, фестивальные, премиальные и прочие площадки, не связанные с союзом писателей Башкирии, - считает прозаик и журналист Игорь Савельев.

Для автора этой статьи литературная среда очень близка. Я с детства рос среди писателей, многих знал с маленьких лет. И вполне представил бы себе реакцию на всю эту историю, связанную с председателем СП Башкортостана Наилем Гаитбаевым и нынешним состоянием Союза своего деда-фронтовика, писателя Ибрагима Гиззатуллина и его друзей по перу. Явно это были бы непечатные слова, люди этого поколения за словом в карман не лезли.

Полагаю, в Союзе писателей Башкортостана наступила эпоха коренных перемен. Организация является общественной, и ее судьбу, конечно, должны решать сами мастера слова. Но в этой ситуации разумно было бы, если свое отношение ко всему происходящему должны высказать и власти Башкирии, и руководители министерства культуры. Дальше так продолжаться не может. Союз писателей должен быть в числе творческих организаций, мнение которых уважают и ценят. Наша редакция готова выслушать и опубликовать мнения писателей, поэтов, творческих людей о том, как и по какому пути должна развиваться творческая организация, и нужна ли она самим писателям.