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20 сентября, вторник
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Фотофакт: В Уфе у журналиста украли голос на выборах// 20.09.2016
Это произошло на участке № 131.
Фото: Разиф Абдуллин
Сегодня мы публикуем результат эксперимента, который говорит о том, что на одном из участков в Уфе участковая комиссия неверно посчитала итоги голосования. По крайней мере, один голос был учтен неверно.
Вот фотография, которую я сделал 18 сентября в момент голосования по единому округу по выборам депутатов городского Совета Уфы. Как видно, бюллетень испорчен.
А вот скриншот результатов голосования по этому участку. Как видно, недействительных бюллетеней комиссия не нашла.
То же самое было проделано, в качестве эксперимента, и на выборах в Государственную Думу. Вы можете посмотреть фото бюллетеня на выборах депутата Госдумы в УИК №131 по Уфимскому одномандатному округу и сравнить с результатами голосования. И здесь избирательная комиссия не учла испорченный бюллетень.
Мне, как избирателю, остается сделать вывод, что бюллетени с моим голосом перекочевали кому-то из партий и кандидатов. Их попросту украли. Но обращаться в суд я не собираюсь, поскольку результат заранее известен: из-за одного голоса никто пересчитывать результаты голосования не будет.
Также можно сказать, что неявка на выборы большей половины избирателей - это тревожный симптом. А доверие к выборам складывается из таких вот мелочей, как один украденный голос. Или это вовсе не мелочь?
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