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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Фотофакт: В Уфе у журналиста украли голос на выборах

Разиф АБДУЛЛИН // 20.09.2016
Это произошло на участке № 131.

Фото: Разиф Абдуллин

Сегодня  мы публикуем результат эксперимента, который говорит о том, что на одном из участков в Уфе участковая комиссия неверно посчитала итоги голосования. По крайней мере, один голос был учтен неверно.

Вот фотография, которую я сделал 18 сентября в момент голосования по единому округу по выборам депутатов городского Совета Уфы. Как видно, бюллетень испорчен.

А вот скриншот результатов голосования по этому участку. Как видно, недействительных бюллетеней комиссия не нашла.

То же самое было проделано, в качестве эксперимента, и на выборах в Государственную Думу. Вы можете посмотреть фото бюллетеня  на выборах депутата Госдумы в УИК №131 по Уфимскому одномандатному округу и сравнить с результатами голосования. И здесь избирательная комиссия не учла испорченный бюллетень.

Мне, как избирателю, остается сделать вывод, что бюллетени с моим голосом перекочевали кому-то из партий и кандидатов. Их попросту украли. Но обращаться в суд я не собираюсь, поскольку результат заранее известен: из-за одного голоса никто пересчитывать результаты голосования не будет.

Также можно сказать, что неявка на выборы большей половины избирателей  - это тревожный симптом. А доверие к выборам складывается из таких вот мелочей, как один украденный голос. Или это вовсе не мелочь?

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