В Башкирии в Зианчуринском районе работал «параллельный» ТИК

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Видео с места нарушений засняли корреспонденты Медиакорсети.

Фото: Youtube.com

В день выборов 18 сентября, после того как в ТИК Зианчуринского района Башкирии стали привозить протоколы голосования из участковых комиссий района, внештатные корреспонденты нашего информагентства в здании районной администрации обнаружили некий «параллельный» ТИК. Журналист Николай Бажин и оператор Рамиль Давлетшин как минимум дважды зафиксировали факт переписи протоколов в разных помещениях администрации Зианчуринского района. Все попытки получить информацию, почему протоколы переписываются в помещении районной администрации, натыкались на глухую стену молчания или невнятные объяснения.

– Почему-то все исправления касались графы кандидата Сарбаева, и явно не в его пользу, - рассказал наш коллега Николай Бажин. - После того как мы закончили фиксировать эти нарушения, приехали представители полиции, и нас вежливо попросили уйти из здания администрации.

Судя по всему, появление нашей съемочной бригады поломало все планы «фальсификаторов». При этом в ТИКе района активно пресекали все попытки подделывания протоколов наблюдатели и члены комиссии от кандидата Сарбаева. И в результате в Зианчуринском районе Раиль Сарбаев одержал убедительную победу, получив 60% голосов избирателей. Тогда как в других городах и районах города, где фиксировались нарушения в ходе подсчета голосов, первое место занял кандидат от «Единой России» Зариф Байгускаров. Как говорится без комментариев. А нашим читателям мы предлагаем посмотреть видео с места событий.

Администрация Зианчуринского района, ночь после выборов.