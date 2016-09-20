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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В Башкирии в Зианчуринском районе работал «параллельный» ТИК

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 20.09.2016
Видео с места нарушений засняли корреспонденты Медиакорсети.

Фото: Youtube.com

В день выборов 18 сентября, после того как в  ТИК  Зианчуринского района Башкирии стали привозить протоколы голосования из участковых комиссий района,  внештатные корреспонденты нашего информагентства в здании районной администрации обнаружили некий «параллельный» ТИК. Журналист Николай Бажин и оператор Рамиль Давлетшин как минимум дважды зафиксировали факт переписи протоколов в  разных помещениях администрации Зианчуринского района. Все попытки получить информацию, почему протоколы переписываются в помещении районной администрации, натыкались на глухую стену молчания или невнятные объяснения.

– Почему-то все исправления касались графы кандидата Сарбаева, и явно не в его пользу, - рассказал наш коллега Николай Бажин. - После того как мы закончили фиксировать эти нарушения, приехали представители полиции, и нас вежливо попросили уйти из здания администрации.

Судя по всему, появление нашей съемочной бригады поломало все планы «фальсификаторов». При этом в  ТИКе района активно пресекали все попытки подделывания протоколов наблюдатели и члены комиссии от кандидата Сарбаева. И в результате в Зианчуринском районе Раиль Сарбаев одержал убедительную победу, получив 60% голосов избирателей.  Тогда как в других городах и районах города, где фиксировались нарушения в ходе подсчета голосов, первое место занял кандидат от «Единой России» Зариф Байгускаров. Как говорится без комментариев. А нашим читателям мы предлагаем посмотреть видео с места событий.

Администрация Зианчуринского района, ночь после выборов.

 

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