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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Избирком Уфы подведет итоги по выборам в Горсовет сегодня в 18 часов

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 20.09.2016
До сих пор до конца не ясна расстановка по партийным спискам.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Уфимская городская избирательная комиссия пока не объявила окончательные итоги по выборам в горсовет. В телефонном разговоре представитель горизиборкома  пояснила, что сегодня в 18 часов состоится заседание комиссии и на ней утвердят итоги голосования.

Правда, такое затягивание выглядит весьма странно. При этом, по нашим данным, с некоторых УИКов Уфы протоколы с результатами голосования повезли в ТИКи вчера только после обеда. Последние данные в системе ГАС «Выборы» появились в 16 часов 44 минуты 19 сентября и после этого не обновлялись. По мнению некоторых источников, все это может быть связано с некоторыми махинациями, о которых вчера сообщало наше информагенство.

До сих пор непонятно распределение депутатских мандатов по партиям в новом составе городского Совета.

- «Единая Россия» рассчитывает получить 22 из 36 мандатов в горсовете Уфы, - сказал в телефонном разговоре с нами руководитель регионального исполкома партии Рамзил Ишсарин.

В прошлом созыве у партии было 17 мандатов. В КПРФ, как нам рассказали в республиканском рескоме по партийным спискам  в горсовет Уфы проходят три кандидата: Юнир Кутлугужин, Анатолий Горячев и Вадим Рамазанов.

- В одномандатном округе победил наш кандидат – Юлия Романчева. Есть вероятность того, что в списки может попасть еще один представитель КПРФ, с его кандидатурой мы пока не определились, - сказал нам в телефонном разговоре руководитель башкирских коммунистов Юнир Кутлугужин.

Депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев пока отказался комментировать итоги выборов в горсовет, отметив, что «нет окончательных данных и раньше официального объявления нельзя». По нашим данным, ЛДПР по партийным спискам может рассчитывать на три мандата.

Пока в уфимский горсовет не проходят партии «Справедливая Россия» и «Патриоты России», которые немного не добрали до заветного пятипроцентного барьера. 

 

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