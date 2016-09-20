Башкирские единороссы могут получить 10-11 мандатов в Госдуме

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Все решится в течение этой недели.

Фото: Кристина Дейнеко

По предварительным данным, партия «Единая Россия» в новом составе Государственной Думы может получить 346 депутатских мандатов. На 10-11 из них могут претендовать башкирские единороссы. Об этом Медикорсети в телефонном разговоре сказал руководитель регионального исполкома партии Рамзил Ишсарин.

- 10 мест в Думе мы уже получим обязательно, думаю, что еще одно место мы получим после того, как будет определена цена мандата. Этот вопрос решится в течение этой недели, - сказал Рамзил Ишсарин.

Фамилии будущих депутатов от Башкирии, которые прошли по партийным спискам, мы узнаем 24 сентября, когда состоится конференция регионального отделения партии. Напомним, что в прошлом составе парламента страны регион представляли 12 представителей «Единой России».