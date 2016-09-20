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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Башкирские единороссы могут получить 10-11 мандатов в Госдуме// 20.09.2016
Все решится в течение этой недели.
Фото: Кристина Дейнеко
По предварительным данным, партия «Единая Россия» в новом составе Государственной Думы может получить 346 депутатских мандатов. На 10-11 из них могут претендовать башкирские единороссы. Об этом Медикорсети в телефонном разговоре сказал руководитель регионального исполкома партии Рамзил Ишсарин.
Фамилии будущих депутатов от Башкирии, которые прошли по партийным спискам, мы узнаем 24 сентября, когда состоится конференция регионального отделения партии. Напомним, что в прошлом составе парламента страны регион представляли 12 представителей «Единой России».
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