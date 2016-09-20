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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Рустэм Хамитов: Выборы были открытыми, доступными для всех»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 20.09.2016
Глава Башкирии считает, что они прошли без административного давления

Рустэм Хамитов на брифинге, посвященной итогам выборов заявил, что в Башкирии произошёл правильный переход на современный формат проведения выборов, лишённый административного давления.  По его мнению «те, кто строил свою предвыборную риторику на постоянной критике, отрицании, пустых и ничем не подкреплённых обещаниях, потерпели поражение.

- Для нас главное, что жители республики, приняв активное участие в этих выборах, сформировали свою гражданскую позицию и таким образом по-настоящему участвуют в управлении государством, -сказал глава Башкирии. - Не на бумаге, не сидя на диване и абстрактно рассуждая о чём-то, а непосредственно прямым участием в голосовании. Это самое главное.

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