Рустэм Хамитов: Выборы были открытыми, доступными для всех»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Глава Башкирии считает, что они прошли без административного давления

Рустэм Хамитов на брифинге, посвященной итогам выборов заявил, что в Башкирии произошёл правильный переход на современный формат проведения выборов, лишённый административного давления. По его мнению «те, кто строил свою предвыборную риторику на постоянной критике, отрицании, пустых и ничем не подкреплённых обещаниях, потерпели поражение.