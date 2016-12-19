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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Жители Башкирии вышли на Красную площадь и объявили голодовку

Ольга КОРЗИК // 19.12.2016
Они требуют отставки главы Чишминского района.

Фото: Кристина Дейнеко

Как стало известно «Медиакорсети, сегодня 19 декабря, 11 жителей Чишмов (Башкирия) отправились в Москву, вышли на Красную площадь и объявили голодовку. Таким образом, они требуют отставки главы района Флюра Уразметова.

Как рассказала «Медиакорсети» одна из участниц голодовки Зульфия Ибрагимова, Флюр Уразметов, руководящий их районом с 2006 года, «буквально развалил район».

- За это время закрыты школы, детские сады, не ремонтируются дороги, колхозы района доведены до банкротства. Кроме этого, множество нарушений мы выявили множество нарушений, связанных с земельными паями. Собрания пайщиков, которые организовывала администрация, проходили с многочисленными нарушениями, без учета интересов пайщиков, - рассказала Зульфия Ибрагимова.

Как ранее писали в СМИ, на собраниях пайщиков незаконно копировали паспорта, свидетельства на право собственности паевых земельных участков.

 - Оформили доверенности для обеспечения псевдокворума собрания пайщиков, чтобы потом выступать от имени пайщиков и подписывать договора, на выгодных для арендаторов условиях. В результате получилось, что 70-80 летние пенсионеры, якобы, дали свои земельные паи любимцам районных чиновников аж на 49 лет, - следует из материала, опубликованного в «Уфимском журнале».

По словам Зульфии Ибрагимовой, для проверки действий администрации она обращалась в Контрольно-счетную палату республики.

- В апреле-мае по моему заявлению была проведена проверка Контрольно-счетной палаты. Было выявлено очень много нарушений. Сведения были перенаправлены в прокуратуру республики. Прошло уже больше 5 месяцев. Однако до сих пор сведений о проведенной проверке мы не получили, - рассказала Зульфия Ибрагимова.

Женщина рассказала о том, что первую попытку голодовки они приняли в ноябре. Тогда они также уведомили правительство Москвы о своих планах провести голодовку на Красной площади.

- Тогда наше письмо было переадресовано правительству Башкирии. За это время изменений произошло немного. Назначили одного селького доктора на несколько сельсоветов. Да немного дороги отремонтировали, - говорит Зульфия Ибрагимова. – Но этого мало.  

Также инициативная группа требует создать при сельских поселениях предприятия по переработке сельхозпродукции, обеспечить каждую деревню фельдшером, ремонтировать дороги, пустить маршрутные автобусы, открывать школы и детские сады. Кроме этого, люди просят провести прокурорскую проверку «махинаций» с земельными паями, провести инвентаризацию земель сельско-хозяйственного назначения, как паевых, так и муниципальных земель.

Голодовать они намерены до тех пор, пока «не будет решен их вопрос».  

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