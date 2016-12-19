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19 декабря, понедельник
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Жители Башкирии вышли на Красную площадь и объявили голодовку// 19.12.2016
Они требуют отставки главы Чишминского района.
Фото: Кристина Дейнеко
Как стало известно «Медиакорсети, сегодня 19 декабря, 11 жителей Чишмов (Башкирия) отправились в Москву, вышли на Красную площадь и объявили голодовку. Таким образом, они требуют отставки главы района Флюра Уразметова.
Как рассказала «Медиакорсети» одна из участниц голодовки Зульфия Ибрагимова, Флюр Уразметов, руководящий их районом с 2006 года, «буквально развалил район».
Как ранее писали в СМИ, на собраниях пайщиков незаконно копировали паспорта, свидетельства на право собственности паевых земельных участков.
По словам Зульфии Ибрагимовой, для проверки действий администрации она обращалась в Контрольно-счетную палату республики.
- В апреле-мае по моему заявлению была проведена проверка Контрольно-счетной палаты. Было выявлено очень много нарушений. Сведения были перенаправлены в прокуратуру республики. Прошло уже больше 5 месяцев. Однако до сих пор сведений о проведенной проверке мы не получили, - рассказала Зульфия Ибрагимова.
Женщина рассказала о том, что первую попытку голодовки они приняли в ноябре. Тогда они также уведомили правительство Москвы о своих планах провести голодовку на Красной площади.
Также инициативная группа требует создать при сельских поселениях предприятия по переработке сельхозпродукции, обеспечить каждую деревню фельдшером, ремонтировать дороги, пустить маршрутные автобусы, открывать школы и детские сады. Кроме этого, люди просят провести прокурорскую проверку «махинаций» с земельными паями, провести инвентаризацию земель сельско-хозяйственного назначения, как паевых, так и муниципальных земель.
Голодовать они намерены до тех пор, пока «не будет решен их вопрос».
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