Правительство России одобрило предложение Госсобрания по Жилищному кодексу

Наталья КУЗНЕЦОВА

Башкирские депутаты предложили сократить срок выбора собственниками способа управления домом.

Правительство России одобрило предложение башкирских депутатов о внесении изменения в статью 161 Жилищного кодекса РФ, сообщает пресс-служба Госсобрания-Курултая. Они считают необходимым сократить срок выбора собственниками способа управления многоквартирным домом – с одного года до шести месяцев.

Если по истечении этого срока способ управления домом, орган местного самоуправления проводит открытый конкурс по отбору управляющей организации.

– Проект был разработан на основании правоприменительной практики, имеющейся в нашей республике, которая складывается аналогично с другими регионами России. Мы заинтересованы, чтобы в случае отсутствия инициативных собственников жилья, обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан осуществлялось своевременно и качественно. Сложившаяся практика управления многоквартирными домами показывает, что при отсутствии инициативы со стороны жильцов, данные функции вынуждены брать на себя органы местного самоуправления, – прокомментировал председатель Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.

Напомним, законопроект был внесен в Госдуму в июне 2016 года.