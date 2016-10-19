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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В Уфе жители протестуют против строительства очередной «свечки»

Наталья КУЗНЕЦОВА // 19.10.2016
Люди недовольны, что многоэтажка строится посреди частного сектора.

В Уфе жители дома на ул.Комсомольская, 96/1  возмущены начавшейся рядом стройкой. По их словам, компания «СМУ-4» начала возводить здесь 16-этажный дом. Соседи недовольны тем, что в непосредственной близости от их дома появится очередная «свечка». Помимо этого они сомневаются, что работы ведутся законно.

- У нас во дворе частный сектор, и посередине его собрались строить 16 этажный дом! – возмущается жительница дома на ул Комсомольской, 96/1 Юлия Коротких. -  Выкупили участок примерно на 10 соток и решили построить на нем 16-этажку. Получается теперь, если я буду выходить на балкон, я буду фактически упираться в эту многоэтажку. Сейчас они со своей техникой все дороги в нашем дворе разбили. Помимо этого у нас нет счётчика на электричество, и ЖЭУ  от нас подключило эту стройку к свету, чтобы они тоже пользовались.

Недовольные жители уже направили заявление в прокуратуру, завтра планируется провести собрание граждан и сбор подписей. Обращаться люди хотят в различные региональные и федеральные структуры. Однако, как дали понять в администрации города, претензии их не обоснованны.

- Мы запросили у застройщика документы на строительство, - пояснил начальник отдела капитального строительства администрации Октябрьского района Уфы Алексей Хренов. – Компании выдано разрешение на строительство 16-этажного дома. Участок выкуплен, в полученном свидетельстве указан вид разрешенного использования для многоэтажной жилой застройки.

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