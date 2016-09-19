19 сентября, понедельник
ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В Уфе результаты выборов в Горсовет могут определять через факсограммы

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 19.09.2016
Итоги голосования в башкирской столице до сих пор не подведены

Фото: Кристина Дейнеко

В распоряжение нашей редакции поступил любопытный документ. Его нам отправили из регионального отделения партии «Справедливая Россия». Мы связались с руководителем отделения Константином Шагимуратовым.

- Этот документ нам отправил анонимный источник. На нем написаны "итоги" выборов по партийным спискам в уфимский горсовет. Мы решили, что эта история должна получить огласку, - сказал в телефонном разговоре с Медиакорсеть господин Шагимуратов.

Редакция ИА "Медиакорсеть" изучила изображение факса.

На верхнем колонтитуле в качестве отправителя факса значится надпись Gossobranie и городской номер телефона 218 31 63, который принадлежит номерному диапазону, закрепленному за Государственным Собранием Республики Башкортостан. При звонке на этот номер слышны характерные для факсимильной связи звуки. В качестве получателя указан номер городской уфимский номер 279 05 79, который принадлежит приемной администрации города Уфы. Факсограмма, судя по отпечатанной в колонтитуле дате, отправлен сегодня, 19 сентября в 13 часов 04 минуты.

В качестве предполагаемы партий-победительницы указаны "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Патриоты России". 

Еще утром по предварительным данным на выборах в уфимский горсовет «Справедливая Россия» набирала почти 8 процентов. Днем же эта цифра резко обвалилась до 4 процентов, вследствие чего эсэры-списочники о спискам в законодательный орган Уфы не попадают. 

На момент публикации (16-00 уфимского времени) материала данных о результатах выборов в Горсовет Уфы пока никто не обнародовал. В век информационных технологий данные голосования из столичных избирательных комиссий становятся гласными позже, чем аналогичные данные из отдаленных районов Башкортостана, таких, как Хайбуллинский или Татышлинский.

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