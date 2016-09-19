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19 сентября, понедельник
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Уфе результаты выборов в Горсовет могут определять через факсограммы// 19.09.2016
Итоги голосования в башкирской столице до сих пор не подведены
Фото: Кристина Дейнеко
В распоряжение нашей редакции поступил любопытный документ. Его нам отправили из регионального отделения партии «Справедливая Россия». Мы связались с руководителем отделения Константином Шагимуратовым.
Редакция ИА "Медиакорсеть" изучила изображение факса.
На верхнем колонтитуле в качестве отправителя факса значится надпись Gossobranie и городской номер телефона 218 31 63, который принадлежит номерному диапазону, закрепленному за Государственным Собранием Республики Башкортостан. При звонке на этот номер слышны характерные для факсимильной связи звуки. В качестве получателя указан номер городской уфимский номер 279 05 79, который принадлежит приемной администрации города Уфы. Факсограмма, судя по отпечатанной в колонтитуле дате, отправлен сегодня, 19 сентября в 13 часов 04 минуты.
В качестве предполагаемы партий-победительницы указаны "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Патриоты России".
Еще утром по предварительным данным на выборах в уфимский горсовет «Справедливая Россия» набирала почти 8 процентов. Днем же эта цифра резко обвалилась до 4 процентов, вследствие чего эсэры-списочники о спискам в законодательный орган Уфы не попадают.
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