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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

"Если у партии есть электорат, она должна получить какой-то процент" - председатель ЦИК Башкирии

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 19.09.2016
ЦИК Башкирии чуть не убедил журналистов в отсутствии грубых нарушений в ночь подсчета голосов

Фото: Азат Гиззатуллин

Утренняя пресс-конференция руководства ЦИК Башкирии, как и ожидалось, проходила почти при 100% явке журналистов республиканских СМИ и федеральных изданий, работающих в регионе. В ожидании её начала мы с коллегами обсуждали результаты выборов, говорили о нарушениях, которые фиксировались на участках. И по меткому выражению коллеги из Коммерсанта Натальи Павловой все мы проснулись в той же стране. Хотя судя по хмурому выражению некоторых журналистов, они еще и не ложились спать.

Председатель ЦИК РБ Хайдар Валеев начал пресс-конференцию с оглашения предварительных результатов выборов.

- Явка на избирательных участках в Республике Башкортостан в единый день голосования 18 сентября 2016 года превысила 72 процента, - сообщил Хайдар Валеев. -  Среди партий по предварительным данным в республике побеждает "Единая Россия", за нее проголосовали 58,73 процента избирателей. На втором месте - КПРФ с результатом 18,45 процентов. На третьем - ЛДПР с результатом 9,75 процента. "Справедливая Россия" занимает 4 место, набрав 6,27 процента голосов. Это - данные, полученные после обработки 93 процентов протоколов.

Стоит сказать, что явка за ночь подросла почти на 10% и явно еще может подняться, когда в систему ГАС «Выборы» будут введены оставшиеся 7% протоколов

В пяти из шести одномандатных округов победу на выборах в Госдуму также одержали кандидаты от партии «Единая Россия». В Уфимском округе победил Павел Качкаев (57,66% голосов избирателей), в Благовещенском – Ильдар Бикбаев (52,28%), в Белорецком – Зугура Рахматуллина (49,51%), в Стерлитамакском – Алексей Изотов (48,59%). В Нефтекамском одномандатном округе, где единороссы не выставляли своего кандидата, победу одержал лидер «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов.. За него свои голоса отдали 45,25% избирателей, пришедших на участки.

По мнению Хайдара Валеева в этом году выборы в Башкирии были более демократическими, чем предыдущие избирательные кампании.

- Я разговаривал по телефону со своим коллегой из Татарстана, в соседней республике за «Единую Россию» проголосовали более 91% избирателей, а результаты за «Единую Россию» в нашей республике на этот раз практически не отличаются от среднероссийских, немного их превышают, - заметил председатель ЦИК РБ Хайдар Валеев. - Мы всем комиссиям в Башкирии сразу дали настрой, что если у партии есть электорат, она должна получить какой-то процент.

Политобозреватель Медиакорсети попросил прокомментировать видеозаписи, которые были размещены на нашем сайте, где четко видно как в помещение ТИКов ряда районов и городов, входящих в Салаватский округ председатели УИКов переписывали протоколы. 

- Я не думаю, что переписывались протоколы, нам надо изучить эти видеозаписи и тем более по ним, в ЦИК никаких жалоб еще не поступало, - сказала, отвечая на наш вопрос, заместитель председателя Центризбиркома республики Наиля Алтынова.

Всего, по ее словам, в день голосования поступили 54 жалобы. Партии, кандидаты и наблюдатели жаловались на нарушения при голосовании вне помещений, при оформлении документации, порядка голосования, а также о вбросе бюллетеней. Все жалобы были оперативно рассмотрены в день поступления. Многие из них не подтвердились.

Складывалось ощущение, что второй день подряд руководство ЦИК региона пытается вложить в головы и сознание журналистов, а значит и наших читателей, зрителей и слушателей мысль, что выборы в Башкирии были без нарушений, и все прошло как нельзя лучше. Похоже, что во многом это у них  получалось.

Однако данные, которые поступали со всей республики в редакцию ИА "Медиакорсеть", свидетельствуют о другой картине - в опубликованных видео люди, похожие на ответственных лиц избирательных комиссий производят действия, напоминающие переписывание протоколов голосования.

Неоднократные заверения председателя ЦИК России Эллы Памфиловой о недопустимости применения административного ресурса на выборах, жесткой и бескомпромиссной борьбы с фальсификациями пока не были реализованы в юридическом плане на территории Республики Башкортостан. 

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