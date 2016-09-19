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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии в Салаватском округе после подсчета голосов зафиксированы серьезные нарушения// 19.09.2016
В УИКах и ТИКах переписывают протоколы.
Фото: Youtube.com
По данным, которые поступили к нам с избирательного штабов кандидата в депутаты Госдумы РФ Раиля Сарбаева, на многих УИКах Салаватского округа протоколы переписывались, при этом не только на самих участках, но и в ТИКах. Нам прислали видеозапись с Федоровского ТИКа, в помещении которого председатель одного из УИКов района прямо под камерой, не боясь никаких последствий, переписывает протокол под нужный результат.
При этом в Федоровском районе члена ТИК с правом совещательного голоса Максима Анкудинова, который фиксировал все нарушения, происходящие в территориальной избирательной комиссии, к себе на разговор пригласили глава администрации района Радик Ишмухаметов и председатель ТИК Федоровского района Ильгам Латыпов.
Вторую видеозапись мы получили с ТИКа Куюргазинского района, куда председатель одного из УИКов привез непонятные протоколы, и при этом отказывалась их показывать членам ТИКа.
В ТИК города Салавата также засняли видео, где председатели УИКов, также никого не стесняясь, переписывают протоколы.
По всем этим грубым нарушениям избирательного законодательства, которые подпадают под статью ст. 142-1 УК РФ ("фальсификация итогов голосования") отправлены жалобы в Центризбирком Башкирии.
Если и эти факты, подкрепленные видеозаписями не являются для ЦИК РБ доказательством прямой фальсификации результатов голосования, то тогда остается только развести руками и в очередной констатировать, что выборы в Башкирии стали очередной профанацией.
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