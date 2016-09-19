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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В Башкирии в Салаватском округе после подсчета голосов зафиксированы серьезные нарушения

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 19.09.2016
В УИКах и ТИКах переписывают протоколы.

Фото: Youtube.com

По данным, которые поступили к нам с избирательного штабов кандидата в депутаты Госдумы РФ Раиля Сарбаева, на многих УИКах Салаватского округа протоколы переписывались, при этом не только на самих участках, но и в ТИКах. Нам прислали видеозапись с Федоровского ТИКа, в помещении которого председатель одного из УИКов района прямо под камерой, не боясь никаких последствий, переписывает протокол под нужный результат.

При этом в Федоровском районе члена ТИК с правом совещательного голоса Максима Анкудинова, который фиксировал все нарушения,  происходящие в территориальной избирательной комиссии, к себе на разговор пригласили глава администрации района Радик Ишмухаметов и председатель ТИК Федоровского района Ильгам Латыпов.

- Они мне предложили отозвать жалобы и заявления в полицию и намекнули, что за это можно получить некую материальную поддержку. При этом дали время подумать, - рассказал в телефонном разговоре с Медиакорсетью Максим Анкудинов. – Я буду по поводу данного факта готовить свое заявление в полицию и считаю это незаконными действиями со стороны этих чиновников.  

Вторую видеозапись мы получили с ТИКа Куюргазинского района, куда председатель одного из УИКов привез непонятные протоколы, и  при этом отказывалась их показывать членам ТИКа.

В ТИК города Салавата также засняли видео, где председатели  УИКов, также никого не стесняясь, переписывают протоколы.

По всем этим грубым нарушениям избирательного законодательства, которые подпадают под статью ст. 142-1 УК РФ ("фальсификация итогов голосования") отправлены жалобы в Центризбирком Башкирии.

Если и эти факты, подкрепленные видеозаписями не являются для ЦИК РБ доказательством прямой фальсификации результатов голосования, то тогда остается только развести руками и в очередной констатировать, что выборы в Башкирии стали очередной профанацией. 

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