Башкирия заняла 5 место в рейтинге информационной открытости власти

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Ее показатель составил 93%.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Проектный центр «Инфометр» составил рейтинг информационной открытости высших исполнительных органов власти регионов России. Башкирия заняла в нем 5 место. Эксперты «Инфометра» оценивали требования к размещению информации на официальных сайтах региональных правительств. Средний показатель выполнения требований составил 54.5%, у Башкирии он равен 93%.

Первое место в рейтинге между собой разделили правительства Ростовской области и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, на втором - администрация Томской области, на третьем - правительство Ульяновской области.