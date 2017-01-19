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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Башкирия заняла 5 место в рейтинге информационной открытости власти// 19.01.2017
Ее показатель составил 93%.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Проектный центр «Инфометр» составил рейтинг информационной открытости высших исполнительных органов власти регионов России. Башкирия заняла в нем 5 место. Эксперты «Инфометра» оценивали требования к размещению информации на официальных сайтах региональных правительств. Средний показатель выполнения требований составил 54.5%, у Башкирии он равен 93%.
Первое место в рейтинге между собой разделили правительства Ростовской области и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, на втором - администрация Томской области, на третьем - правительство Ульяновской области.
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