Мэрия Уфы ищет застройщика, который расселит дом по улице Руставели

Кристина ДЕЙНЕКО

Он будет определен в конце первого квартала 2017 года.

Фото: youtube.com

Жители дома 70/7 по улице Шота Руставелив Уфе получили конкретный ответ от администрации города на вопрос, когда же их расселят. Сейчас осталось найти застройщка, который возьмет на себя это обязательство.

- Дом по адресу Шота Руставели 70/7 - это один из десятка домов, которые в свое время были переданы в ведение муниципалитета от различных ведомств. Конкретно этот дом был передан администрации от «Уфимского фанерного комбината». Большинство из таких домов передавались в плохом состоянии без проведения какого-либо ремонта, можно сказать просто сбрасывались на баланс муниципалитета, - пояснил начальник пресс-службы уфимской мэрии Камиль Юлаев. - Проводились работы, часть домов приводились в нормальное жилое состояние, чтобы люди могли проживать, не беспокоясь за свое здоровье и свои жизни. Что касается дома 70/7 по улице Шота Руставели, то он был признан аварийным в 2016 году, к сожалению, по этой причине он не попадает в федеральную программу по сносу и расселению. Привлекаются внебюджетные источники. В конце 2016 года было принято постановление о развитии застроенной территории, на которой находится этот дом. Сейчас ведется подготовка к торгам, до конца первого квартала 2017 года будут проведены торги, в ходе которых будет определен застройщик, за счет которого предполагается расселить этот дом, переселить граждан и снести это здание. Было бы неправильно говорить, что администрация не знает о проблеме, мы делаем все, чтобы эту ситуацию разрешить.

До этого момента жители дома неоднократно обращались к властям города. Но проблема не решалась. Чтобы сдвинуть с мёртвой точки ситуацию, жителям дома даже пришлось сняться в реалити-клипе.