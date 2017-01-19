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19 января, четверг
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Мэрия Уфы ищет застройщика, который расселит дом по улице Руставели// 19.01.2017
Он будет определен в конце первого квартала 2017 года.
Фото: youtube.com
Жители дома 70/7 по улице Шота Руставелив Уфе получили конкретный ответ от администрации города на вопрос, когда же их расселят. Сейчас осталось найти застройщка, который возьмет на себя это обязательство.
До этого момента жители дома неоднократно обращались к властям города. Но проблема не решалась. Чтобы сдвинуть с мёртвой точки ситуацию, жителям дома даже пришлось сняться в реалити-клипе.
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