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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Житель Башкирии просит Путина наказать певца Сергея Шнурова// 19.01.2017
Ильдус Бикметов обвинил певца в антироссийских песнях и растлении молодежи.
Фото: Youtube.com
Заместитель председателя федерации полиатлона Башкирии Ильдус Бикметов на сайте www.change.org разместил петицию президенту России Владимиру Путину. В своем обращении он просит привлечь к уголовной ответственности певца Сергея Шнурова за многочисленные факты растления и призывы к распитию алкоголя для спаивания молодёжи в своих песнях.
Больше всего жителя Башкирии возмутил текст песни «Москва сгорела», где, по его мнению, певец глумится и радуется смерти всех жителей столицы страны и руководства России, а также разрушению Кремля и Храма Христа Спасителя. Автор петиции также считает, что в половине «шнуровских» песен присутствуют грязный мат, похотливые темы, призыв к беспорядочному сексу и распитию алкоголя.
Песня «Москва сгорела» Сергеем Шнуровым была написана и презентована еще летом 2012 года и клип, размещенный в сети интернет, вызвал тогда много споров.
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