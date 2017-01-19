Житель Башкирии просит Путина наказать певца Сергея Шнурова

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Ильдус Бикметов обвинил певца в антироссийских песнях и растлении молодежи.

Фото: Youtube.com

Заместитель председателя федерации полиатлона Башкирии Ильдус Бикметов на сайте www.change.org разместил петицию президенту России Владимиру Путину. В своем обращении он просит привлечь к уголовной ответственности певца Сергея Шнурова за многочисленные факты растления и призывы к распитию алкоголя для спаивания молодёжи в своих песнях.

Больше всего жителя Башкирии возмутил текст песни «Москва сгорела», где, по его мнению, певец глумится и радуется смерти всех жителей столицы страны и руководства России, а также разрушению Кремля и Храма Христа Спасителя. Автор петиции также считает, что в половине «шнуровских» песен присутствуют грязный мат, похотливые темы, призыв к беспорядочному сексу и распитию алкоголя.

- Эти «шнурковые певцы» напрямую воплощают план экс-директора ЦРУ Даллеса о растлении российской молодёжи и уничтожении российского государства! – пишет Ильдус Бикметов, обращаясь к Владимиру Путину. - Просим Вас защитить наши конституционные права и принять жесткие меры!



Песня «Москва сгорела» Сергеем Шнуровым была написана и презентована еще летом 2012 года и клип, размещенный в сети интернет, вызвал тогда много споров.