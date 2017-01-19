|
19 января, четверг
|
ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Уфе рушится пол одного из домов на Руставели// 19.01.2017
До ремонта провала у сотрудников ЖЭУ руки еще не дошли.
Фото: youtube.com
В Уфе жители разваливающегося дома №70/7 на улице Шота Руставели заявили о том, что у них обвалился пол, сообщает «Бажин Фактор».
Рузиля Ибрагимова, живущая в квартире №1, сказала, что работники ЖЭУ вместо того, чтобы заделать провал, просто огородили дыры старой дверью и строительными материалами. Жильцы этого дома беспокоятся о том, что их дом начал проседать.
Ранее мы писали об этом доме, тчтобы обратить внимание на свою проблему, его жильцы даже снялись в клипе группы «Глумилино».
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Материалы по теме
27.12.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Жители аварийного дома в Уфе снялись в клипе
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
19.01.2017 // ПОЛЕЗНО
Где будут чистить дворы от снега в Уфе 20 января
19.01.2017 // ФОТОФАКТ
Рустэма Хамитова предупредили о голодовке в Москве
19.01.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Башкирии теперь вставляют окна по швейцарской технологии
19.01.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Уфе рушится пол одного из домов на Руставели
19.01.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии будут судить начальника районного ГИБДД, отобравшего машину у нарушителя
18.01.2017 // СПОРТ
"Салават Юлаев" проиграл "Ак Барсу" в овертайме
18.01.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Конфликт интересов в Хайбуллинском районе Башкирии
18.01.2017 // ПУЛЬС
В Башкирии за неделю выросли цены на продукты - Башстат
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте