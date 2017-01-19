В Уфе рушится пол одного из домов на Руставели

Злата ЗУКОВИЧ

До ремонта провала у сотрудников ЖЭУ руки еще не дошли.

Фото: youtube.com

В Уфе жители разваливающегося дома №70/7 на улице Шота Руставели заявили о том, что у них обвалился пол, сообщает «Бажин Фактор».

Рузиля Ибрагимова, живущая в квартире №1, сказала, что работники ЖЭУ вместо того, чтобы заделать провал, просто огородили дыры старой дверью и строительными материалами. Жильцы этого дома беспокоятся о том, что их дом начал проседать.

Ранее мы писали об этом доме, тчтобы обратить внимание на свою проблему, его жильцы даже снялись в клипе группы «Глумилино».