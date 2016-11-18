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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Проверка Кремля: Власть в Башкирии оказалась в зоне риска// 18.11.2016
В Уфу едут сотрудники антикоррупционного управления администрации президента России.
Фото: Кристина Дейнеко
Медиакорсеть сегодня сообщала о том, что в Башкирию с проверкой приедут сотрудники управления президента России по вопросам противодействия коррупции.
По информации издания «Коммерсант Уфа», заместитель руководителя администрации республики Рамил Дильмухаметов направил в региональные министерства и ведомства «письма счастья». В них содержатся указания по предоставлению руководителями госорганов полных сведений о близких родственниках: родителях (в том числе родителей супругов), братьях и сестрах, детях. В анкете требуется указать место работы родственника, занимаемую должность, доли участия в коммерческих организациях, а также членство в общественных организациях.
Приезд кремлевских проверяющих ожидается 14 декабря и уже заставил нервничать многих чиновников, особенно на фоне новостей, связанных с арестом министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Да еще дело о взятке связано с «Башнефтью» и некоторые власть имущие сейчас лихорадочно вспоминают, не было ли у них каких-нибудь коррупциогенных дел, связанных с нефтяной компанией.
Как нам стало известно из наших источников, проверку по своей линии может начать и ФСБ. В том, что сотрудники спецслужб умеют качественно и в режиме абсолютной секретности вести свои проверки и разработки, страна еще раз убедилась на этой неделе.
Проверка антикоррупционного управления обычно проходит в плановом режиме. Но иногда бывают случаи, когда на самом высоком уровне принимается решение, что в том или ином регионе нужно особо тщательно проверить доходы и расходы местных чиновников и членов их семей.
Тут хочется вспомнить интервью руководителя управления президента России по вопросам противодействия коррупции Олега Плохого газете «Аргументы и факты», данного им через полгода после своего назначения. Он тогда отметил, что антикоррупционные проверки коснулись нескольких губернаторов. Могу предположить, что установленные в ходе проверки факты учитывались при принятии решений об отрешении этих губернаторов от занимаемых должностей, сказал два года назад Олег Плохой. За эти два года уголовных дел, связанных с коррупцией среди региональных элит, стало в разы больше. И многие из них появлялись именно после проверки именно этого управления администрации Путина.
- После того, как стало известно о приезде кремлевской комиссии, во властных структурах Башкирии поползли разговоры о том, что проверка вполне может быть инициирована главой Роснефти Игорем Сечиным. Его близость к Путину и недовольство, выраженное тем, как велись дела в Башнефти, могло вылиться в просьбу проверить Башкирию по полной, - рассказал нам источник в правительстве республики.
Такой вариант развития событий также нельзя полностью опровергать. Роснефти предстоит плотная работа с башкирскими чиновниками, и у руководителя компании могло возникнуть желание очистить их ряды от взяточников и понять, кто на что способен. Согласен с этим и политолог Ростислав Мурзагулов.
В Кремле недовольны и тем, как работают на местах антикоррупционные комиссии. В апреле 2016 года Олег Плохой заявил: региональные органы по противодействию коррупции должны быть независимы и автономны:
- Мы планируем в конце года собрать этих руководителей, разговор будет предметный, порой нелицеприятный.
Своеобразный новогодний подарок ожидает всю элиту республиканской власти в декабре 2016 года. Проверка будет проходить с 14 по 23 декабря. Тут тебе ни подарков родным и близким не купишь, ни отдых толком не запланируешь на новогодних каникулах. Придется всем замереть в режиме тревожного ожидания. Как показывает практика, в случае обнаружения признаков коррупции комиссией управления администрации президента Путина - чиновников могут ждать не только увольнения. Впереди могут замаячить и тюремные нары.
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