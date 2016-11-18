Проверка Кремля: Власть в Башкирии оказалась в зоне риска

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

В Уфу едут сотрудники антикоррупционного управления администрации президента России.

Фото: Кристина Дейнеко

Медиакорсеть сегодня сообщала о том, что в Башкирию с проверкой приедут сотрудники управления президента России по вопросам противодействия коррупции.

По информации издания «Коммерсант Уфа», заместитель руководителя администрации республики Рамил Дильмухаметов направил в региональные министерства и ведомства «письма счастья». В них содержатся указания по предоставлению руководителями госорганов полных сведений о близких родственниках: родителях (в том числе родителей супругов), братьях и сестрах, детях. В анкете требуется указать место работы родственника, занимаемую должность, доли участия в коммерческих организациях, а также членство в общественных организациях.

Приезд кремлевских проверяющих ожидается 14 декабря и уже заставил нервничать многих чиновников, особенно на фоне новостей, связанных с арестом министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Да еще дело о взятке связано с «Башнефтью» и некоторые власть имущие сейчас лихорадочно вспоминают, не было ли у них каких-нибудь коррупциогенных дел, связанных с нефтяной компанией.

Как нам стало известно из наших источников, проверку по своей линии может начать и ФСБ. В том, что сотрудники спецслужб умеют качественно и в режиме абсолютной секретности вести свои проверки и разработки, страна еще раз убедилась на этой неделе.

Проверка антикоррупционного управления обычно проходит в плановом режиме. Но иногда бывают случаи, когда на самом высоком уровне принимается решение, что в том или ином регионе нужно особо тщательно проверить доходы и расходы местных чиновников и членов их семей.



- Насколько эта проверка плановая, я не знаю. Как бы то ни было, республиканские чиновники нервничают. Арест Улюкаева показал, что по делам, связанным с Башнефтью и, соответственно, Башкирией, у силовиков есть полный карт-бланш. Уж если можно возбуждать дела против федерального министра, то региональная бюрократия точно оказывается в зоне риска, - прокомментировал Медиакорсети политолог Аббас Галлямов. - Претензий по делам, связанным с Башнефтью, сейчас много. Похоже, что вывод активов из компании был нешуточным. Говорят, что сейчас, например, изучается, каким образом Башнефть лишилась всего своего железнодорожного состава. Формально Башнефть и кремлевская проверка не связаны, но уж кто-кто, а республиканские чиновники прекрасно знают, что если в администрации главы региона по каким-то причинам решили поменять руководство какого-нибудь района, то первым признаком этого недовольства является внешне нейтральная выездная проверка КСП. Никто не может дать гарантии, что и Кремль не действует подобным же образом.

Тут хочется вспомнить интервью руководителя управления президента России по вопросам противодействия коррупции Олега Плохого газете «Аргументы и факты», данного им через полгода после своего назначения. Он тогда отметил, что антикоррупционные проверки коснулись нескольких губернаторов. Могу предположить, что установленные в ходе проверки факты учитывались при принятии решений об отрешении этих губернаторов от занимаемых должностей, сказал два года назад Олег Плохой. За эти два года уголовных дел, связанных с коррупцией среди региональных элит, стало в разы больше. И многие из них появлялись именно после проверки именно этого управления администрации Путина.

- После того, как стало известно о приезде кремлевской комиссии, во властных структурах Башкирии поползли разговоры о том, что проверка вполне может быть инициирована главой Роснефти Игорем Сечиным. Его близость к Путину и недовольство, выраженное тем, как велись дела в Башнефти, могло вылиться в просьбу проверить Башкирию по полной, - рассказал нам источник в правительстве республики.

Такой вариант развития событий также нельзя полностью опровергать. Роснефти предстоит плотная работа с башкирскими чиновниками, и у руководителя компании могло возникнуть желание очистить их ряды от взяточников и понять, кто на что способен. Согласен с этим и политолог Ростислав Мурзагулов.

- Проверка обозначена как плановая, что, по логике, должно всех убедить в том, что это никак не связано с приходом в регион Роснефти. Однако в это почему-то не верится, особенно на фоне силового входа той же Роснефти в офис Башнефти сразу же после покупки, с выемками документов и прочими атрибутами, включая заявление Сечина, что нужно проверить, в каком состоянии достается актив, и что делали не так предыдущие управленцы. Логично, что нужно посмотреть на действия не только экс-менеджеров нефтяной компании, но и на их контрагентов-чиновников, вдруг они вместе каким-то образом запустили некие коррупциогенные процессы, которые сейчас могут негативно сказаться на Роснефти, - отмечает Ростислав Мурзагулов. - Что же касается дела Улюкаева - то напрямую проверка с ним, полагаю, не связана, однако общий тренд на закручивание гаек, в том числе и региональным чиновникам - понятен. Очевидно, что все это происходит в рамках той самой борьбы с коррупцией, которую на этом этапе своей карьеры решил сделать своим коньком Владимир Путин. Остается лишь надеяться, что он не забудет о дельном совете Ли Куан Ю, уже прошедшего этот путь с Сингапуром: «Хотите победить коррупцию - посадите лучших друзей. Вы знаете, за что. И они знают - за что».

В Кремле недовольны и тем, как работают на местах антикоррупционные комиссии. В апреле 2016 года Олег Плохой заявил: региональные органы по противодействию коррупции должны быть независимы и автономны:

- Мы планируем в конце года собрать этих руководителей, разговор будет предметный, порой нелицеприятный.

Своеобразный новогодний подарок ожидает всю элиту республиканской власти в декабре 2016 года. Проверка будет проходить с 14 по 23 декабря. Тут тебе ни подарков родным и близким не купишь, ни отдых толком не запланируешь на новогодних каникулах. Придется всем замереть в режиме тревожного ожидания. Как показывает практика, в случае обнаружения признаков коррупции комиссией управления администрации президента Путина - чиновников могут ждать не только увольнения. Впереди могут замаячить и тюремные нары.