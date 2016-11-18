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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В Башкирии жители одной деревни жалуются на нехватку воды и продуктов

Наталья КУЗНЕЦОВА // 18.11.2016
Местные чиновники дают понять, что в своих проблемах люди виноваты сами.

Жители деревни Новоказанка Белебеевского района Башкирии жалуются на нехватку воды и продуктов. Как они сами рассказали корреспонденту ГТРК "Башкортостан", у них недостаточно питьевых источников, а социально значимых объектов и вовсе нет.

Воду вся деревня качает из нескольких скважин. Насос в скважине с чистой водой в нелучшем состоянии, поэтому напор очень слабый. А воду из колодца люди пить не рискуют: используют ее только для стирки и уборки.

Помимо всего прочего в деревне нет ни аптеки, ни магазина и никакой работы. Автобус из Белебея проезжает всего три раза в неделю. Поэтому местным жителям приходится в любой мороз ходить в соседние деревни за покупками пешком.

Однако у местных чиновников свое видение сложившейся ситуации: они считают, что все необходимое для жизни в деревне есть. А в сложившейся ситуации жители по сути виноваты сами.

- Эта деревня не отрезана от цивилизации, там есть и вода и электричество, - сообщил Медиакорсети заместитель главы администрации Белебеевского района Наиль Гумеров. – Там есть две скважины общего пользования, один общественный колодец, три колодца и пять скважин с глубинными насосами на личных участках. Последний  общественный насос согласно решению общего собрания граждан был установлен в 2013 году, но из-за того, что не обслуживался должным образом, сейчас изношен. Мы будем искать средства, чтобы привести его в надлежащее состояние. От проведения водопровода люди в свое время сами отказались, когда мы предлагали создать им ТОС, потому что посчитали, что это слишком затратно. Что касается магазина, то в том поселке проживает всего 34 человека, поэтому держать отдельное здание под магазин невыгодно. Три жителя сейчас задолжали деньги предпринимателю, который возит людей за продуктами, в общей сложности  25,5 тысяч рублей, как только они выплатят долг, поездки возобновятся.  

 

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